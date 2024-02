CMG dévoile les points forts technologiques de son gala de la Fête du Printemps

Le gala de la Fête du Printemps, également connu sous le nom de « Chunwan », est diffusé en direct chaque année depuis 1983. Il est considéré comme un symbole culturel majeur des célébrations traditionnelles du Nouvel An lunaire en Chine. Cette année, l’événement sera diffusé le 9 février, à la veille du Nouvel An chinois.

Le gala de la Fête du Printemps 2024 de China Media Group (CMG) constitue une importante plateforme pour promouvoir l’innovation intégrée « idées + art + technologie » et un « dîner de réveillon » avec un plaisir audiovisuel immersif et un sens de la technologie pour le public.

Le gala de cette année introduit de manière innovante le mode de production cinématographique PV (production virtuelle), créant un système de production ultra-haute définition RE (réalité étendue) + fusion physique et virtuelle PV. Grâce à de nouvelles techniques de tournage telles que le story-board dynamique et les liens entre ombres et lumières virtuelles et physiques, le système transformera le studio en un espace virtuel et physique magnifique et réaliste.

Pour la première fois, un système immersif d’interaction scénique a été déployé dans le studio du gala, qui peut recueillir tous les aspects des mouvements des acteurs en ultra-haute définition, capturer les moments merveilleux des programmes et fournir au public une perception visuelle unifiée grâce à la production IA et au rendu artificiel en temps réel.

Le studio est équipé de centaines d’écrans LED et d’un système de gestion et de contrôle vidéo ultra-haute définition développé par l’entreprise elle-même. Ils permettent des transitions fluides entre les scènes pendant le gala. Le studio dispose également d’un total de 1 462 lumières de scène, ce qui constitue un record historique.

Le gala sera retransmis sur plus de 100 écrans extérieurs à ultra-haute définition dans plus de 100 villes chinoises et sur plus de 3 000 écrans publics dans 34 pays sur six continents.

Les chaînes en anglais, espagnol, français, arabe et russe de CGTN, ainsi que les plateformes de nouveaux médias en 68 langues, diffuseront le gala dans le monde entier, avec plus de 1 500 médias dans plus de 200 pays et régions.