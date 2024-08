Confédération AES : bientôt une stratégie de communication et une web TV

Un atelier d’élaboration de la stratégie de communication et de mise en place d’une plateforme numérique certifiée de diffusion de la web TV de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), a ouvert ses travaux, ce jeudi 22 août 2024, à Bamako au Mali, sous la présidence du ministre malien de la Communication, de l’Economie numérique et de Modernisation de l’administration.

Cet atelier regroupe plusieurs experts de la communication et du digital qui vont se pencher sur les grands axes de la communication de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) pour répondre aux besoins informationnels et communicationnels des populations du Burkina, du Mali et du Niger. Ainsi, les participants à cet atelier vont discuter des termes de références pour l’élaboration de la stratégie de communication et échanger sur le chronogramme des actions de communication communes pour le développement et les intérêts des trois pays. La mise en place de l’architecture de défense collective et d’assistance mutuelle, en réponse aux défis communs des trois pays, par la signature le 16 septembre 2023 de la Charte du Liptako-Gourma, instituant l’AES, marque le point de départ de cette volonté partagée et d’un leadership africain solidaire. Elle vise à établir un mécanisme de coopération tourné vers la Confédération des trois Etats et l’intégration socioéconomique des peuples de l’Alliance.

A cet effet, la communication de l’AES doit se dérouler dans un environnement largement occupé sur les réseaux sociaux par des plateformes qui diffusent des informations au nom de l’Alliance. Aussi l’AES doit, pour ce faire, communiquer en vue de faire face à la guerre informationnelle qui lui est imposée, rassurer et encourager ses populations dans le but d’obtenir leur accompagnement et leur soutien aux efforts des autorités des trois pays pour l’atteinte des objectifs fixés et se faire entendre et comprendre par la communauté internationale.

Rappelons que l’Alliance des Etats du Sahel (AES) est une confédération regroupant trois pays (Burkina Faso, Mali et Niger). Elle est née de la volonté politique des chefs d’Etat des pays de créer un espace africain de souveraineté sur le plan sécuritaire, politique, géostratégique et économique. Elle a été mise en place dans un environnement d’hostilité et de vive tension politique et sécuritaire, et est un instrument de mutualisation de capacités qui suscite espoir et engouement chez les populations et aux panafricains. L’AES devrait être soutenue par une véritable stratégie de communication orientée, d’une part vers les populations locales pour renforcer leur résilience face aux chocs internes et externes et, d’autre part, vers une communauté internationale de plus en plus soumise au diktat de certaines puissances.

Agence nigérienne de presse