Conférences sur le développement de la Chine : des« ambassadeurs-médias » reçoivent leurs certificats

Les journalistes africains francophones de l’édition 2024 du Centre international chinois de la presse et de la communication ont reçu leurs certificats au terme de 10 conférences sur le développement de la chine, le lundi 17 juin 2024 à Pékin.

Après avoir assisté à 10 conférences du programme « Les études sur le développement de la Chine », les journalistes africains francophones de l’édition 2024 du Centre international chinois de la presse et de la communication ont reçu leurs certificats de participation et de réussite, le lundi 17 juin 2024, à Pékin. Pour le vice-président de l’université de communication de Chine, Yang Yi, le programme a été conçu afin d’aider les journalistes des médias africains francophones à mieux comprendre la situation nationale de la Chine, à travers sa culture dans le but de promouvoir les échanges et la coopération entre les médias chinois et africains.

Venant de l’université de communication de Chine, les enseignants ont développé des thématiques diverses et variées. Il s’agit entre autres, de l’initiative « La ceinture et la route », l’histoire du Parti communiste chinois (PCC) et ses réalisations, la politique ethnique de la Chine, la construction d’une communauté d’avenir partagé et la promotion des valeurs universelles, les trois initiatives du Président Xi Jinping sur la sécurité collective internationale, le développement global et le dialogue des civilisations. M. Yang a exprimé sa gratitude aux responsables du Centre pour avoir confié à son université ce projet « aussi significatif qu’important ». Il a également présenté ses sincères félicitations aux journalistes qui ont participé et mené à terme ce programme. « Au nom de mes confrères, je tiens à remercier individuellement chacun des éminents encadreurs qui se sont mis à notre disposition, avec patience et dévouement. Les heures de cours passées, à écouter ces passionnés de leur pays, resteront gravées dans nos esprits comme de véritables leçons de patriotisme », a lancé la Camerounaise Marie Christine N’Gono. Abondant dans le même sens, son confrère béninois Héribert-Label Elisée Adjovi a affirmé que les journalistes africains Francophones ont été outillés pour être des « ambassadeurs-médias de la noble et précieuse coopération sino-africaine ». « En apprenant à connaître la Chine dans sa diversité, son histoire, ses combats, ses victoires, ses défis et ses espoirs, notre conscience s’est reveillée par rapport à notre propre histoire africaine riche, diversifiée, mais qui reste à explorer de fond en comble », a-t-il conclu.

Pour sa part, le conseiller au bureau de l’information du ministère chinois des affaires étrangères, Song Qingde, a félicité tous les acteurs impliqués dans l’organisation du programme en vue de permettre aux journalistes africains francophones « d’acquérir une compréhension plus précise et plus approfondie de la Chine ». Pour cette première expérience, s’est félicité M. Song, les résultats sont satisfaisants parce que les journalistes africains francophones ont généralement estimé que les cours étaient non seulement enrichissants mais aussi bien préparés, avec un grand nombre de données fournies.

Souaibou NOMBRE

Snombre29@yahoo.fr

Depuis Pékin (Chine)