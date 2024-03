CSC : le Premier ministre reçoit le nouveau collège

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a reçu, ce vendredi 1er mars 2024, à Ouagadougou, le nouveau collège du Conseil supérieur de la Communication (CSC) conduit par son président, Idrissa Ouédraogo.

« C’est un devoir pour nous de venir présenter le collège au Premier ministre et exprimé notre remerciement », a déclaré, à sa sortie d’audience, le nouveau président du Conseil supérieur de la communication (CSC), Idrissa Ouédraogo. Cette rencontre a permis à la nouvelle équipe de présenter sa vision pour un développement harmonieux de la communication publique. « Nous avons échangé sur certaines visions qui sont devenues nécessaires pour l’institution qui a besoin de modernisation et qui a besoin d’activer son rôle de conciliateur, à travers ce que nous avons. Nous sommes en train de préparer les états généraux de la communication », a indiqué le président du CSC.

Il a également expliqué que les attributions du CSC permettent de faire d’autres choses que la régulation. ‘’Le CSC n’est pas que le gendarme, c’est aussi le grand frère, c’est aussi le conseiller et à travers des activités comme le renforcement de capacités, la médiation et la protection du marché de la communication’’, a-t-il expliqué. En rappelant que la mission principale de la Transition étant la reconquête du territoire national face à l’hydre terroriste, le chef du gouvernement a relevé que ‘’la liberté de la presse est perçue comme une donnée surnaturelle alors que la liberté de la presse s’exprime dans un contexte bien précis’’. Selon lui, le CSC a un travail de formation et d’information pour que chacun connaisse son rôle et de lutter contre le sous-développement.

DCRP/Primature