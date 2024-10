Diapaga : les forces combattantes et la population civile assainissent le lycée Untaani

A la veille de la rentrée scolaire 2024-2025 et à quelques jours du début de la seconde phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et la population civile, composée notamment des autorités administratives, coutumières et religieuses, ont répondu à l’appel de l’Initiative présidentielle pour le développement et la veille citoyenne, pour assainir le lycée Untaani de Diapaga, a appris Kantigui qui était (…)

