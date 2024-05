Don de l’Arabie Saoudite au Burkina: Cinq tonnes de datte alimentaire pour soutenir des PDI

L’ambassadeur d’Arabie Saoudite au Burkina, Fahad Aldosari, a remis le vendredi 17 mai 2024 au ministère en charge de l’action sociale un don de cinq tonnes de datte alimentaire. La cérémonie a eu lieu à sa résidence sise à Ouaga 2000 en présence des membres de la Fédération des Associations islamiques du Burkina (FAIB).

C’est devenu une tradition. Chaque année le Roi d’Arabie saoudite offre des dattes alimentaires au Burkina Faso. Pour cette année, la remise de don a eu lieu le vendredi 17 mai 2024 à la résidence de l’Ambassade de l’Arabie Saoudite au Burkina. Le don constitué de cinq tonnes a été remis par l’ambassadeur saoudien, Fahad Aldosari au représentant de Mme la ministre de la solidarité, de l’action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille, Colonel Claude Stéphane Kambou.

Ce don, a indiqué l’ambassadeur saoudien, Fahad Aldosari, s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman Bin Abdulaziz Al Saud et son premier ministre, le prince héritier, Mohamed ben Salman de soutenir le peuple burkinabè.

« Ce don traduit la continuité des efforts de l’Arabie Saoudite pour soutenir le peuple burkinabè », a-t-il soutenu.

Le conseiller technique de Mme la ministre en charge de l’action humanitaire, Colonel Claude Stéphane Kambou a rassure au donateur de l’utilisation à bon escient du don. Les dattes sont destinées aux personnes vulnérables notamment aux personnes déplacées internes et leurs hôtes.

Le partage se fera par le biais du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR). Cette structure, a ajouté, le colonel Kambou, dispose d’un plan de répartition qui concerne l’ensemble des 45 provinces et les treize régions du pays. « Au nom de Mme la ministre de la solidarité, de l’action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille, nous remercions l’Arabie Saoudite pour ce geste qui viendra réduire la souffrance des personnes nécessiteuses. Le CONASUR a le point des personnes qui sont dans le besoin et le don ira à ces personnes », a-t-il conclu.

Depuis plusieurs décennies, le Burkina Faso bénéficie chaque année de la solidarité du Royaume d’Arabie Saoudite à travers divers don dont des dattes alimentaires.

Boureima SANGA