Campagne de chirurgie cardiaque au Burkina: L’Arabie Saoudite offre gratuitement des soins à 24 patients

Le ministre en charge de la santé, Robert Kargougou et l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite, Fahad Aldosari, ont lancé le samedi 18 mai 2024 au Centre hospitalier universitaire de Tengandogo (CHU-T) la campagne médicale volontaire de chirurgie cardiaque pédiatrique au Burkina Faso au profit de 24 patients.

Pr Zohair Alhalees, l’un des meilleurs chirurgiens au monde séjourne au Burkina du 18 au 25 mai 2024. A la tête d’une équipe de 26 spécialistes saoudiens, il va opérés des enfants atteints de malformation cardiaque au Centre hospitalier universitaire de Tengandogo (CHU-T). Ces interventions se feront au cours d’une campagne médicale volontaire pour la chirurgie cardiaque pédiatrique. Selon l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite au Burkina, Fahad Aldasari, cette campagne a été initiée sur les instructions du Roi Salman Bin Abdulaziz Al Saud et son premier ministre, le prince héritier, Mohamed ben Salman à travers le centre du Roi Salman pour le secours et l’action humanitaire. Le coût de la campagne est de 450 000 euro soit près de 293 millions de FCFA. « Cette campagne consiste a opéré les malades cardiaques notamment les enfants. Après la chirurgie réparatrice effectuée au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle, c’est la 2e campagne de chirurgie que l’Arabie Saoudite a mené au Burkina mais ça ne sera pas la dernière. Nous souhaitons la paix et le progrès pour le Burkina Faso et pour le peuple Burkinabè », s’est-il exprimé.

La campagne est gratuite et les 24 patients identifiés n’auront pas à déboursé un seul FCFA. Tout est couvert par le Royaume d’Arabie Saoudite.

Le ministre en charge de la santé, Robert Kargougou, en lançant la campagne, a signifié que le Pr Alhalees chef de l’équipe médicale saoudienne est l’un des meilleurs chirurgiens cardiovasculaire pour les causes congénitales au monde. Et c’est en cela, qu’il pense que cette campagne va renforcer la capacité de l’équipe du CHU-T pour que le Burkina puisse se positionner définitivement comme étant le pôle d’excellence dans la sous-région ouest africaine en matière de chirurgie cardiovasculaire. « De part ce geste d’accompagnement, le royaume d’Arabie Saoudite vient de démontrer qu’il est un partenaire stratégique, un ami que le Burkina peut compter. Au nom du chef de l’Etat Burkinabè nous saluons l’Arabie saoudite pour la qualité de la coopération exemplaire qui existe entre nos deux pays », s’est réjoui le ministre Kargougou.

L’équipe du Burkina dans cette campagne est conduite par Dr Adama Sawadogo, chirurgien cardiovasculaire au CHU-T. La présente campagne, dit –il, concerne essentiellement des cas complexes. Il pense que son équipe qui fait déjà la chirurgie cardiaque pourrait bénéficier de l’expérience des spécialistes saoudiens sur les cas complexes. Toute son équipe est préparée et prête pour mener la campagne, puisque derrière chaque opération, « il y a une famille qui est soulagée ». Des cas de malformations cardiovasculaires sont nombreux et le Dr Sawadogo affirme que sur 100 bébés qui quittent la maternité, il y a au moins un qui a une malformation congénitale.

Boureima SANGA

bsanga2003@yahoo.fr