Election présidentielle au Sénégal

Le président sénégalais était face à la presse, le jeudi 22 février 2024. Il s’est prononcé sur les questions relatives à la vie de la nation et surtout la future date des élections présidentielles.

Le Président sortant Macky Sall a réaffirmé son désir de quitter le pouvoir au terme de son mandat, le 2 avril prochain. « Le 2 avril sera la fin de mon mandat et de mon contrat avec le peuple», a-t-il affirmé, lors de son entretien avec la presse sénégalaise, hier 22 février. Que comptez-vous faire à la date de l’expiration de votre mandat ? Le président sénégalais a confirmé qu’il ne briguera plus un autre mandat. « Maintenant, il est clair que le pays ne peut pas rester sans président.

C’est le dialogue national qui devra certainement trancher ou proposer si un consensus peut être obtenu sur la suite du processus électoral. Je souhaite que les acteurs qui doivent se réunir autour de moi voient l’intérêt supérieur de la nation. J’écouterai ce que le dialogue dira et après le dialogue certainement, le Conseil constitutionnel pourrait être amené à clarifier », a-t-il précisé. Selon le président Sall, il n’a jamais été question pour lui de dépasser le terme de mon mandat constitutionnel, malgré les procès d’intention. «

Donc, je m’en tiens à cela et je le dis très clairement et très solennellement, le 2 avril, c’est terminé », a confié M. Sall. Il a rappelé que le Conseil a clairement indiqué aux autorités compétentes, en premier le président de la république, que c’est lui qui doit prendre le décret, convoquant le collège électoral et le décret fixant la nouvelle date. « Mais ce décret ne peut être pris avant que la consultation nationale ne se réunisse. Et j’ai convoqué cette consultation nationale le lundi prochain. Et je pense que sur deux jours maximums, on devrait terminer et avoir la date des élections », a insisté le Président Macky Sall.

Abdel Aziz NABALOUM