Election présidentielle sénégalaise : Bassirou Diomaye Diakhar Faye a prêté serment

Le nouveau président élu du Sénégal à l’issue de l’élection présidentielle du 24 mars dernier, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a prêté serment devant le Conseil constitutionnel, le mardi 2 avril 2024, en présence d’imminentes personnalités, près de Dakar.

Le Sénégal a un nouveau président. Il s’agit de l’ex-opposant politique, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu 5e président de la république, le 25 mars dernier. Il a prêté serment, hier mardi 2 avril 2024, succédant ainsi à Macky Sall. La cérémonie d’investiture qui a eu lieu au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio près de Dakar a connu, la présence de nombreuses personnalités dont des chefs d’Etats africains, des présidents d’institutions et bien d’autres de marque.

Lors de sa prestation de serment, le candidat de l’ex-Pastef, parti d’Ousmane Sonko, a juré devant Dieu et devant la Nation sénégalaise,

« de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes ses forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire, l’indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine».

Dans sa toute première allocution, le Président Bassirou Diomaye Faye s’est engagé à éradiquer la corruption, à réduire le coût de la vie, mais également pour plus de démocratie et de justice. Il devra aussi s’atteler à résoudre la difficile équation du chômage des jeunes. Le Président Faye compte instaurer un partenariat économique

« gagnant-gagnant » avec les entreprises étrangères tout en rassurant les partenaires extérieurs que son pays maintiendra son rang sur l’échiquier international dans le respect de sa souveraineté.

L’opposant sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye, faut-il le rappelé, a largement remporté au premier tour, la présidentielle du 24 mars avec 54,28% des voix, selon les résultats définitifs proclamés, le vendredi 29 mars dernier par le Conseil constitutionnel.

Synthèse de Soumaïla BONKOUNGOU

(Source : BBC Afrique)