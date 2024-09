Electrification du quartier Nioko 2 de Ouagadougou : bientôt du courant à moindre coût

Au cours de ses journées commerciales de branchement, la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) a lancé le 9 et ce jusqu’au 30 septembre 2024, la réception des dossiers pour les branchements des ménages de la zone non lotie du quartier Nioko 2 de Ouagadougou.

C’est sur le site de l’école primaire privée, Sainte Marie Louise, sise au quartier non lotie Nioko 2, de l’arrondissement 4 de Ouagadougou que les équipes de la SONABEL reçoivent, du 9 au 30 septembre 2024, les dossiers pour les branchements électriques de la nationale d’électricité. C’est au cours des journées commerciales de la SONABEL que le top départ a été donné, ce 9 septembre 2024. Ces journées se tiennent dans le cadre du Projet d’électrification rurale de la Dorsale Nord du WAPP, (PER-DN/WAPP). L’objectif est de permettre à la majorité des populations rurales de bénéficier de l’électricité. Pour bénéficier de l’offre, les demandeurs doivent fournir une photocopie simple de la Carte d’identité nationale burkinabè (CNIB), un numéro de téléphone avec une somme de 1 250 à 2 000 FCFA pour les taxes, en fonction du type d’abonnement. Les branchements se feront selon la proximité des concessions avec le poteau du projet. Les futurs abonnés auront également droit à des séances d’information et de sensibilisation sur les services de branchement de la SONABEL. Une initiative saluée par la population de cette zone qui attendait impatiemment la bonne nouvelle. Pour le chef coutumier du quartier, l’attente fut longue. « Nous avons eu vent du projet, cela fait près de cinq ans. Enfin, il est là », a-t-il indiqué. C’est pourquoi, il a exhorté les habitants à profiter de cette opportunité pour se connecter à la nationale de l’électricité. Pour le directeur des projets de la SONABEL, Yarohoubalé Boni, ces journées sont l’aboutissement de l’effectivité des branchements d’électricité dans les ménages. A entendre M. Boni, ces activités se dérouleront dans les quatre provinces bénéficiaires du projet que sont le Kouritenga, le Ganzourgou, l’Oubritenga et le Kadiogo. « Le projet touchera directement la vie de milliers de nos concitoyens. Son exécution a atteint actuellement un taux physique de 79% et un taux de décaissement de 45% », s’est réjoui le responsable des projets de la SONABEL.

Electrifier 92 286 ménages

Il a soutenu que ce projet est d’une importance capitale pour le pays.

« Il s’inscrit dans le cadre de l’interconnexion électrique 330 kV Nigéria – Niger – Bénin – Burkina. Son objectif, l’approvisionnement en électricité de 154 localités situées dans un rayon de 10 km de notre ligne de 330 kV », a expliqué le directeur des projets de la nationale d’électricité. A cet effet, son institution entend fournir un accès à l’électricité à moindre coût au profit de 92 286 ménages au Burkina Faso. Et pour y arriver, la SONABEL a prévu la construction de lignes et postes de distribution en moyenne et basse tension et la réalisation de 33 000 branchements. A cela s’ajoute, l’électrification de 154 localités rurales du Burkina, et ce, dans un rayon de 10 km de l’axe de la ligne 33 kV. M. Boni a rappelé que la réalisation de ce projet a mobilisé un budget global de 62 694 960 USD (environ 31 347 480 000 FCFA). « Ce financement provient de la Banque mondiale à hauteur de 46 594 560 USD, de l’Union Européenne via le fonds de l’Agence française de développement pour un montant de 16 100 400 USD et de l’Etat burkinabè de 1 971 653 USD pour les taxes soit respectivement de 31 719 572 314 FCFA, 9 564 366 000 FCFA et 1 171 280 181 FCFA », a-t-il confié. A l’occasion, il a salué les partenaires pour leur implication dans la réalisation d’un tel projet, qui concrétise une promesse d’avenir.

Mariam OUEDRAOGO

mesmira14@gmail.com