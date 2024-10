Fasofoot Ligue 1/ 1ère journée: déjà 16 buts

Après le match d’ouverture de la saison 2024-2025, le Fasofoot Ligue 1 a disputé ses matches de la seconde manches sur plusieurs stades. L’ASFB, en déplacement à Ziniaré, s’est imposée (1-0) face à SC Majestic. Le champion en titre,l’AS Douanes, a été contraintes au partage de points (0-0) par Sporting FC a Banfora. L’ ASFA-Y et le promu, le Réal du Faso se sont neutralisés (1-1). Même score entre l’AS SONABEL et le promu, l’ USCO. Vitesse FC, au stade Wobi de Bobo- Dioulasso, a atomisé (5-1) l’ASEC de Koudougou. En attendant la 3e manche ( EFO#USFA et RCB # RAHIMO FC) qui se disputera demain 6 octobre 2024, la 1ère journée du Fasofoot Ligue1 enregistre déjà 16 buts.

