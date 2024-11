Filière sésame : le prix plancher fixé à 625 FCFA le kilogramme pour la campagne 2024-2025

L’interprofession sésame du Burkina Faso a tenu une assemblée générale ordinaire ,le mercredi 20 novembre 2024, à Ouagadougou, pour fixer le prix plancher du sésame grain de la campagne 2024-2025.

Comme chaque année, les acteurs de la filière sésame se sont réunis pour dresser le bilan des activités menées au sein de l’interprofession et profiter de l’occasion pour lancer la campagne de commercialisation du sésame grain. Le mercredi 20 novembre 2024, à Ouagadougou, les membres du comité de fixation se sont accordés pour fixer le prix plancher à 625 FCFA/kg pour la campagne 2024-2025.

Pour arrêter ce prix, a expliqué le secrétaire exécutif de l’Interprofession sésame du Burkina Faso (INTERSEB) Magloire Dékouwin Hien, le comité de fixation s’est basé sur le fait qu’au Burkina Faso, les rendements sont trop faibles entrainant des coûts de production élevés. Aussi, il s’est appuyé sur un compte d’exploitation présenté par les producteurs, puis des recherches d’informations sur le prix du sésame grain dans certains pays de la sous-région comme le Mali, la Côte d’Ivoire, le Benin, le Tchad, le Sénégal, la Guinée Conakry, etc.

Pour le secrétaire général de l’INTERSEB Abdoul Moumouni Ouédraogo, ce prix plancher protège le producteur de telle sorte qu’il puisse continuer à produire en qualité et en quantité. « Actuellement les prix sur le marché varient. Il n’y a pas de prix fixe. Les commerçants achètent avec les producteurs par entente directe. Ce prix

désormais fixé tient compte de la charge d’exploitation du producteur », a souligné le SG de l’INTERSEB. Il a précisé que ce prix n’a pas encore été entériné par l’Etat. Le comité de fixation a suggéré à cet effet sa formalisation par un acte administratif et la création d’une cellule de veille pour l’application effective dudit prix.

Une filière porteuse

Le sésame a rappelé la présidente de l’INTERSEB, Salamata Sawadogo, fait partie des dix principaux produits d’exportation du Burkina Faso. La filière sésame génère des emplois pour les femmes et les jeunes. Elle contribue à la lutte contre la pauvreté des hommes et des femmes aussi bien dans les milieux ruraux qu’urbains. En 2023, le Burkina Faso a exporté 44 183 tonnes de sésame grain pour une valeur monétaire estimée à 34 milliards 964 millions FCFA. « Cette performance a connu une baisse par rapport à celle de 2022 qui était de 58 858 tonnes pour une valeur monétaire de 41 milliards 879 millions FCFA», a-t-elle poursuivi.

Mme Sawadogo a félicité les acteurs car, les échanges francs et constructifs ont permis de trouver des solutions pour faire de l’interprofession, un véritable outil de développement.

Elle a aussi remercié les partenaires techniques et financiers pour leur soutien et engagement pour la promotion de la filière. Le responsable suivi-évaluation de l’Organisation non gouvernementale « Lutheran world relief » (LWR) Désiré Nana, a réaffirmé l’engagement de cette structure a soutenir l’ensemble des acteurs aussi bien à Ouagadougou que dans les autres localités. « A travers le projet SESAme, l’ONG LWR s’est fixée comme objectif, d’accroître les rendements et la mise en relation commerciale », a-t-il conclu.

Oumarou RABO