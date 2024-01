Fôret classée de Wayen : une occupation illégale aux dommages « considérables »

Kantigui s’inquiète du sort réservé à la forêt classée de Wayen, située dans la région du Plateau central. En effet, il est revenu à Kantigui que ce couvert végétal fait l’objet d’une occupation humaine illégale. Les sources de Kantigui y ont recensé des habitations, une école, un marché, des forages et des édifices de culte, notamment deux églises et une mosquée. Des sources font état de la création d’un parc à bétail dans la forêt classée de Wayen.

Des agents des Eaux et forêts approchés par Kantigui décrivent des « dommages considérables » sur le couvert végétal. Ils affirment que plusieurs initiatives ont été entreprises depuis 2017 pour que les occupants libèrent les lieux, mais en vain. Dans un communiqué administratif daté du 5 juillet 2023, les autorités régionales du Plateau central sommaient les populations occupant la forêt de libérer les lieux au plus tard le 31 juillet 2023.

Mais la « menace » n’a jamais été mise à exécution. Kantigui appelle les autorités compétentes à se saisir de ce dossier et les populations à entendre raison. En plus d’entrainer aussi une dégradation des ressources naturelles du pays, cette occupation illégale constitue une menace pour la sécurité de la région, dans ce contexte de lutte contre les groupes armés terroristes qui font souvent de nos forêts des lieux de replis.

Dédougou : il faut sauver le stade régional

Kantigui de passage dans la ville de Dédougou a mis à profit son séjour pour visiter le stade régional de la ville. De l’extérieur, l’infrastructure présente à ses visiteurs un visage attrayant au point qu’ils sont impatients de découvrir l’intérieur du stade. Mais une fois à l’intérieur, Kantigui a été très déçu de voir que le stade construit à l’occasion de la célébration de la fête nationale à Dédougou en 2014 est dans un état pathétique.

En effet, la pelouse synthétique est en lambeaux et les ordures ont envahi le stade. Une source a fait savoir à Kantigui qu’une tornade en 2019 est à l’origine de la dégradation de la pelouse. La situation s’est aggravée avec l’accueil des personnes déplacées internes sur le site du fait de la crise sécuritaire. Kantigui se fait le porte-voix des amoureux du football de la cité de Bankuy en interpellant les autorités communales, régionales et du ministère en charge des sports, à trouver des solutions pour réhabiliter cette belle infrastructure sportive.

Décorations : un militant syndical crie à l’oubli de son corps

Depuis le 11-Décembre dernier et comme à l’accoutumée, les décorations des filles et fils du Burkina et de certains partenaires internationaux se sont enchainées pour témoigner la reconnaissance de la Nation à leur égard pour le service rendu.

En ce début d’année, le mécontentement du militant d’un syndicat d’agents des collectivités territoriales (communes) est parvenu à Kantigui. Dans la missive, l’auteur dit couler des larmes quand il voit « des gens qui se battent nuit et jour, les weekends et les jours fériés pour l’administration, qui n’ont même plus de vie de famille et qui, en fin d’année, n’ont même pas une seule médaille ».

Il va jusqu’à estimer que les médailles d’honneur des collectivités locales sont d’ailleurs décernées à des individus qui ne sont pas des collectivités ou qui n’ont jamais travaillé pour les collectivités « et pire, qui ne savent même pas ce que c’est qu’une collectivité ». La source de Kantigui déplore que chaque année, les décorations se fassent à la présidence du Faso, le 11-Décembre dans chaque région et au sein des ministères et institutions, sauf dans les mairies.

« Ce n’est pas normal ! Par exemple, les institutions qui n’ont même pas le 10e de la taille de la mairie de Ouagadougou gagnent 70 voire 170 décorations pour encourager leur personnel. Chez nous, ça n’existe pas et c’est régulier », regrette l’auteur. Kantigui espère que le cri du cœur de l’agent sera entendu, mais encourage chaque Burkinabè à continuer de donner le meilleur de lui-même, au-delà de tout, pour le développement de notre pays car, dit-on, « tout travail bien fait est une prière adressée à Dieu ».

Kantigui

