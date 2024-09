Forum sur la coopération sino-africaine : la délégation burkinabè échange avec des responsables du parti communiste chinois

Arrivés à Pékin dans la soirée du 3 septembre 2024, dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), le Premier ministre burkinabè, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela et sa délégation, ont été reçus, ce 4 septembre, par M. Wang Huning, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).

A l’occasion de cette audience, le chef du gouvernement a remercié les autorités chinoises pour les efforts déployés pour l’accueil et le séjour de la délégation burkinabè à Pékin. Il a aussi expliqué la situation nationale marquée par la récente attaque terroriste de Barsalogho, qui a amené le président du Faso à ne pas faire le déplacement dans la capitale chinoise. Sur le plan de la coopération bilatérale, le Premier ministre a dit sa satisfaction de voir que cette coopération est au beau fixe à travers des projets déjà réalisés ou en cours de réalisation comme le plus grand hôpital du Burkina Faso actuellement en construction dans les Hauts-Bassins.

En perspective, le Premier ministre a émis le vœu de voir la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine se renforcer dans des secteurs tels que le transport aérien, et la prise en compte du Burkina Faso dans le projet chinois dénommé : « Les routes de la soie », un projet qui consiste à relier la Chine à l’Europe et à l’Afrique via une ceinture économique terrestre et une route maritime. Tout en saluant l’élan de développement amorcé par la Chine avec des résultats tangibles en quelques décennies, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela a laissé entendre que le modèle chinois est inspirant pour le Burkina Faso pour relever ses défis de développement.

Quant à monsieur Wang Huning, membre du Parti communiste chinois, il a aussi salué l’excellence des relations que son pays entretient avec le Burkina Faso, tout en indiquant que cela est à mettre à l’actif des deux parties, résolument engagées pour un partenariat gagnant-gagnant. Il a transmis les salutations du Président Xi Jinping au président du Faso et au peuple burkinabè, tout en saluant la convergence de vues des deux pays sur certains sujets d’ordre international. Les deux parties se sont quittées, avec l’engagement d’œuvrer pour davantage dynamiser l’axe Ouagadougou-Pékin, pour une coopération basée sur l’intérêt des peuples burkinabè et chinois.

DCRP/Primature