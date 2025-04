Gayéri: Foutouri et Tankoualou ravitaillés en produits de première nécessité

La commune de Foutouri et le village de Tankoualou, dans la province de la Komondjari, ont été ravitaillés en produits de première nécessité, le 29 mars 2025, par un convoi humanitaire.

Soulagement général pour les populations des deux localités ce jour, car elles ont pu recevoir, par voie terrestre, des vivres essentiels, grâce au convoi humanitaire sécurisé par

les vaillantes Forces combattantes. L’opération a été rendue possible grâce

à la coordination des autorités administratives, de leurs partenaires, ainsi qu’à l’appui des Forces de défense et de sécurité. Parti de Gayéri, mercredi 26 mars, le convoi est arrivé à bon port le 29 mars, sans incident.

Par ailleurs, grâce à l’action des unités militaires ayant sécurisé le trajet, 294 personnes ( femmes, hommes et enfants) originaires du village de Kirgou-Gourma, dans le département de Foutouri, jusque-là sous blocus de groupes armés terroristes, ont été libérées et acheminées à Foutouri le même jour. La population a exprimé sa profonde reconnaissance aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux autorités pour cette action salutaire.

Agence d’Information du Burkina