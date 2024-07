Gestion des Petites et Moyennes Entreprises : LADED-Faso Doumouni en Partenariat avec la Direction Provinciale de l’Emploi des Hauts Bassins renforce les capacités de trente entreprises

La Ligue des Associations d’Aide aux Enfants en Difficultés (LADED) Faso Doumouni, en partenariat avec la Direction Provinciale de la Jeunesse, des Sports et de l’Emploi (MSJE) des Hauts Bassins, a récemment formé 30 commerçants, artisans et agriculteurs de la ville de Bobo-Dioulasso sur les Activités Génératrices de Revenus (AGR). Cette formation, qui s’est tenue du 23 au 25 juillet 2024 au Centre International de Formation Professionnelle, Centre AU-VI (secteur N°21), portait sur la gestion et les techniques de commerce des petites et moyennes entreprises.

Issa Sanogo, président de LADED Faso Doumouni, a déclaré que cette initiative s’inscrit dans le cadre du lancement des activités du projet Faso Doumouni. Ce projet vise à renforcer les capacités des acteurs économiques locaux pour une meilleure autonomisation et une croissance durable des entreprises.

Pour le Directeur Provincial du MSJE, M. Somda Kusavie Crépin, qui a assuré la formation, cette initiative est essentielle pour améliorer les compétences et les connaissances des bénéficiaires, contribuant ainsi au bien-être de la population du Burkina Faso.

LADED Faso Doumouni est une ONG active dans les domaines de la coopération, de l’aide au développement et de l’aménagement du territoire. Elle intervient également dans le développement rural (maraîchage, élevage, assistance hydraulique) et offre des services à la population, notamment des formations professionnelles et de l’assistance sociale.

Sidwaya.info