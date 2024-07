Nigeria : Meta a déclaré avoir supprimé 63 000 comptes pour des raisons d’extorsion sexuelle

Au Nigeria, la société Meta a déclaré le 24 juillet 2024, avoir supprimé environ 63 000 comptes Instagram qui pratiquaient l’extorsion sexuelle et qu’elle avait supprimé des milliers de groupes et de pages Facebook qui tentaient d’organiser, de recruter et de former de nouveaux escrocs, informe Africanews.

L’extorsion sexuelle, ou sextorsion, consiste à persuader une personne d’envoyer des photos explicites en ligne, puis à la menacer de rendre ces images publiques si la victime ne verse pas d’argent ou n’obtient pas de faveurs sexuelles.

