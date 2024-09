Gestion des risques agropastoraux, halieutiques et alimentaires : vers la création d’une Centrale de gestion

Le 9 septembre 2024, à Bagré, dans la région du Centre-Est, s’est tenu le deuxième atelier pour l’élaboration des textes de création de la Centrale de gestion des risques agropastoraux, halieutiques et alimentaires (CEGERAPH). Cet atelier s’inscrit dans la continuité des travaux techniques préliminaires, qui ont permis d’établir une feuille de route pour l’élaboration des textes réglementaires.

Le Conseiller technique du Ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Marc Steve SANON, a rappelé que les ménages ruraux font face à de nombreux risques menaçant leurs productions et leurs conditions de vie, tels que les aléas climatiques, les maladies aviaires et les épizooties. Il a insisté sur le fait que la création de cette Centrale représente une stratégie durable pour mieux anticiper et gérer ces risques.

Ce projet témoigne d’une démarche proactive du ministère visant à apporter des solutions concrètes aux problèmes qui affectent la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations rurales. La CEGERAPH permettra ainsi d’améliorer la résilience des acteurs face aux défis croissants dans les secteurs agricole et halieutique au Burkina Faso.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info

Source : DCRP/MARAH