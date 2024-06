Interview de Daouda Bitié, ambassadeur du Burkina Faso en Chine

Daouda Bitié, ambassadeur du Burkina Faso en Chine, a accordé une interview exclusive à CGTN Français, durant laquelle il s’est exprimé sur la coopération bilaterale et ses attentes pour la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine. Selon lui, le bilan de coopération est à un niveau exemplaire au sixième anniversaire de la reprise des relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina Faso. Et il salue l’expérience chinoise, qui apporte beaucoup à son pays.

Regardez l’interview ici: https://francais.cgtn.com/news/2024-06-13/1801146336666918914/index.html