Journée internationale du dialogue entre les civilisations : Une initiative de la Chine pour promouvoir les relations entre les peuples

La 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a adopté une résolution proposée par la Chine d’instaurer une Journée internationale du dialogue entre les civilisations.

Le 10 juin de chaque année est désormais consacré par les Nations unies comme Journée internationale du dialogue entre les civilisations. C’est à l’unanimité que la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a adopté à l’unanimité la résolution proposée par la Chine d’instaurer cette journée.

Fu Cong, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, a présenté le projet de résolution lors de la session en notant que dans le contexte actuel de crises et de défis multiples et interdépendants, le monde est entré dans une nouvelle période d’instabilité et de changement, plaçant une fois de plus la société humaine à la croisée des chemins de l’histoire. Dans ce contexte, a-t-il indiqué, la Chine a proposé l’établissement de cette journée internationale afin de tirer pleinement parti de l’importance du dialogue entre les civilisations pour « éliminer les discriminations et les préjugés, améliorer la compréhension et la confiance, promouvoir les relations entre les peuples et renforcer la solidarité et la coopération ».

Cette résolution stipule que toutes les réalisations des civilisations sont « l’héritage collectif de l’humanité ». Elle prône le respect de la diversité des civilisations, en soulignant « le rôle crucial du dialogue » entre les civilisations dans le maintien de la paix mondiale, la promotion du développement commun, l’amélioration du bien-être humain et la réalisation du progrès collectif. Elle insuffle une énergie positive aux efforts déployés à l’échelle mondiale pour relever les défis communs et appelle à un « dialogue d’égal à égal et au respect mutuel » entre les différentes civilisations, reflétant pleinement l’essence de l’Initiative pour la civilisation mondiale. « Elle démontre « le soutien ferme de la Chine au multilatéralisme » et au travail des Nations Unies, soulignant la responsabilité de la Chine en tant que grand pays dans un siècle de changements sans précédent », a déclaré l’ambassadeur.

Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué lors d’une conférence de presse que les visions et les solutions chinoises étaient de mieux en mieux comprises, soutenues et acceptées par de plus en plus de pays. « L’instauration de la Journée internationale du dialogue entre les civilisations démontre pleinement que l’Initiative mondiale pour la civilisation est conforme à la tendance du temps et répond aux besoins de l’époque », a-t-il déclaré.

Il a souligné que la Chine est prête à collaborer avec la communauté internationale pour mettre en œuvre activement la résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, en déployant des efforts inlassables pour promouvoir les échanges culturels et l’apprentissage mutuel et favoriser la paix et le développement dans le monde.

Synthèse de Nadège YAMEOGO