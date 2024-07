Kenya : le président William Ruto annonce le limogeage de son gouvernement

Le président kenyan William Ruto a annoncé le 10 juillet 2024 la révocation de la quasi-totalité de ses ministres et le procureur général. Seuls le premier secrétaire de cabinet et le secrétaire de cabinet pour les affaires étrangères et les affaires de la diaspora ont été épargnés, de même que le vice-président.

Cette décision intervient après trois semaines de manifestations violentes contre l’adoption d’un projet de loi de finances augmentant les impôts.

Selon Africanews, Ruto a justifié ses actions en affirmant qu’elles étaient nécessaires pour répondre aux demandes du peuple kenyan et améliorer la gouvernance du pays.

Sidwaya.info