La présentation l’état de l’UEMOA en 2023 : Abdoulaye Diop devant les députés du CIP-UEMOA le 21 mars 2024

Le président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) Abdoulaye Diop va présenter l’état de l’Union devant les députés du Comité interparlementaire (CIP-UEMOA), le21 mars 2024 à Lomé, au Togo. La présentation du rapport sur le fonctionnement et l’évolution de l’union est un exercice annuel auquel se livre le président de la Commission, conformément aux dispositions des articles 26 et 36 du Traité de l’Union. Le grand oral du président de la Commission va être suivi de débats avec les députés.Le Comité Interparlementaire de l’UEMOA est l’organe de contrôle démocratique de l’UEMOA. Il est composé de 40 membres, soit 5 députés par Etat, désignés par le parlement de chaque pays.

