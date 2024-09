Le Burkina défend le projet AES à Yaoundé

Le Burkina Faso a défendu le bien-fondé de la création de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) à la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères (CMAE) de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), tenue les 29 et 30 août 2024 à Yaoundé, au Cameroun.

Les chefs d’Etat du Burkina Faso, du Mali et du Niger « ont pris la pleine mesure de la nécessité et de l’urgence de travailler à créer les conditions d’une plus grande capacité d’actions et de développement dans le Liptako-Gourma face à tant d’adversités », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Jean Marie Karamoko Traoré, à la tribune de l’OCI consacrée au thème « Dévelop-pement des infrastructures de transport et de communication intra-OCI : instrument majeur de lutte contre la pauvreté et l’insécurité ». « C’est tout le sens de la création récente de la Confédération des Etats du Sahel animée par la volonté d’apporter une réponse cohérente et robuste aux aspirations des populations de l’Alliance des Etats du Sahel », a ajouté le chef de la diplomatie burkinabè, cité par son service de communication.

Le ministre Traoré a rappelé que le Burkina Faso a signé plusieurs accords dans le domaine de la facilitation du transport et du transit dont les impacts ont amélioré les conditions de transport et de transit avec les pays voisins. « Dans la même dynamique, le Burkina Faso entend renforcer cet engagement sous le leadership de Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, en tandem avec leurs Excellences le colonel Assimi Goita, chef de l’Etat du Mali et le général Abdouramane Tiani, chef de l’Etat du Niger », a poursuivi le ministre burkinabè. Le thème de la rencontre a donné lieu à des échanges sur les sujets de la connectivité, de la croissance économique et la lutte contre la pauvreté. L’OCI est une organisation internationale créée en septembre 1969 à Rabat au Maroc et regroupant 57 états. Elle œuvre à la promotion de la coopération dans les domaines économique, sociaux, culturels et scientifiques.

Agence d’Information du Burkina