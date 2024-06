Xi Jinping, issu du peuple, place toujours le peuple au premier rang de ses priorités.

« L’aspiration des gens à une vie meilleure est notre objectif. » En novembre 2012, après avoir été élu secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, Xi Jinping a prononcé ce serment. Chaque mot portait un poids immense et une signification profonde.

Depuis le 18e Congrès national du Parti communiste chinois, le secrétaire général Xi Jinping s’est rendu plus de 100 fois sur le terrain pour des inspections et des enquêtes.

Lors des Deux Sessions nationales au cours des 12 ans passés, il a écouté les discours de centaines de députés à l’Assemblée populaire nationale (APN) et de membres du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC). Les préoccupations du peuple sont dans son cœur des affaires nationales. Les besoins et les préoccupations urgentes du peuple ont été inscrits à l’ordre du jour d’importantes réunions centrales et sont devenus à maintes reprises le centre d’intérêt des réformes.

« Avec abnégation, je servirai mon peuple de tout cœur. » C’est le cœur pur de Xi Jinping pour le pays et le peuple. Du secrétaire de la cellule du Parti d’un village, au plus haut dirigeant du Parti et du pays, du rêve de permettre aux villageois de prendre un repas complet de viande à réaliser le rêve chinois du grand renouveau de la nation chinoise, faire des choses pratiques pour le peuple, c’est toujours sa conviction la plus forte.

