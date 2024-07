Lutte contre la fraude : 345 cartons de mayonnaise périmée saisis

La Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) a procédé à la saisie de 345 cartons de mayonnaises périmées.

L’opération menée avec succès, a pu se faire à la suite d’une dénonciation d’un consommateur vigilant. Toute chose qui a permis à la BMCRF en collaboration avec la Gendarmerie nationale de mettre la main sur le grossiste qui détenait pour son commerce, des cartons de mayonnaises périmées donc impropres à la consommation. Cette action concourt à la préservation de la santé publique et à la promotion de la qualité des produits disponibles sur le marché. « Nous ne tolérerons aucune infraction qui met en danger la santé publique. Nos équipes de contrôle sont déterminées à travailler sans relâche pour assurer une bonne qualité des produits commercialisés », a déclaré le Coordonnateur général de la BMCRF. Le chef de département des investigations, du contrôle, de la lutte contre la fraude et la contrefaçon tient à remercier chaleureusement la Gendarmerie nationale pour sa collaboration précieuse et invite tous les consommateurs à maintenir la vigilance tout en signalant au cas échéant tout cas de vente de produits non conformes, aux numéros verts ci-dessous :

80 00 11 84

80 00 11 85

80 00 11 86

La BMCRF, la garantie d’une concurrence saine et loyale.

SCRP/ BMCRF