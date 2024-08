Lutte contre la fraude : des cartons de cigarettes d’une valeur de 139 millions F CFA incinérés

Les autorités judiciaires de Léo ont organisé, le samedi 10 août 2024, une séance d’incinération de cartons de cigarette contenant 215 mille paquets estimés à 139 millions FCFA, en présence des autorités provinciales, communales, militaires et paramilitaires et de la presse locale.

Selon le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance (TGI) de Léo, Ahmed Ouattara, cette séance d’incinération qui a concerné 430 cartons de cigarette de marque « Sir », soit 215 000 paquets se veut être sensibilisatrice. M. Ouattara a également indiqué que cette importante saisie d’une valeur d’environ 139 millions de FCFA a été réalisée grâce à la vigilance et aux efforts conjugués des éléments de la brigade territoriale de gendarmerie de Léo et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). « L’opération a eu lieu, le 13 avril 2024, sur l’axe Léo-Bieha. Tous les produits saisis ont été confisqués aux fins de destruction sur ordonnance des autorités judiciaires de Léo », a- t- il précisé. A l’entendre, une enquête a été diligentée par la brigade territoriale de gendarmerie de Léo, à l’issue de laquelle, les mis en cause ont été déférés au parquet sur la base des textes qui répriment ces genres de comportement.

« Ils ont été poursuivis pour diverses infractions, en l’occurrence pour contrebande de cigarette par décision du parquet en date du 16 juin 2024, a-t-il indiqué. L’occasion a été pour Ahmed Ouattara, d’inviter les populations à collaborer avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) en dénonçant tous les cas suspects du trafic. Les autorités judiciaires font de la lutte contre la contrebande, leur cheval de bataille, a-t-il clarifié. De son avis, la contrebande cause d’énormes pertes à l’Etat en termes de recettes budgétaires. Et d’ajouter qu’elle plombe non seulement, l’économie nationale déjà éprouvée du fait du terrorisme, mais aussi fausse le jeu de la concurrence. Il a invité tous les consommateurs de ces produits à s’en départir. Au cas contraire, a relevé le procureur, ils se rendent complices d’un vaste réseau qui constitue un terreau fertile pour le financement de diverses infractions en lien avec le terrorisme. Le haut-commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia, a salué l’action conjuguée des acteurs qui a permis d’intercepter ces produits de contrebande. Pour M. Sia, cette destruction est une interpellation à l’endroit de tous les contrevenants sur le caractère répréhensible des produits de contrebande. Le premier responsable de la province a exhorté les FDS et les VDP à être en synergie d’actions pour plus de vigilance dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes.

