Mission médicale chinoise aux côtés du peuple burkinabè

Le 18 mars 2025, la sixième Mission médicale chinoise au Burkina Faso s’est déplacé au CSPS (Centre de santé et de promotion sociale) SHUMAKER pour une consultation et une distribution gratuites des médicaments. Les médicaments, composés des produits antipaludéens, anti-inflammatoires et des consommables, sont estimées à près d’un million de francs CFA.

160 patients du village ont bénéficié des traitements en médecine traditionnelle chinoise, des consultations générales, spécialisées et des dépistages de maladies cardiaques congénitales.

N.Y