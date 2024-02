Ndongo Samba Sylla, économiste sénégalais : « Tant qu’un pays est sous domination extérieure, la démocratie ne peut être qu’une coquille vide »

Sidwaya (S) : Avec Fanny Pigeaud, vous êtes coauteur d’un livre intitulé : « De la démocratie en Françafrique : une histoire de l’impérialisme électoral », sorti le 18 janvier 2024. De quoi est-il question dans cet ouvrage au titre évocateur ?

Ndongo Samba Sylla (N.S.S) : Fanny Pigeaud, journaliste française et moi avons précédemment écrit L’arme invisible de la Françafrique. Une histoire du franc CFA. Dans cet ouvrage, nous montrons que le franc CFA est une monnaie contrôlée par le Trésor français qui peut s’en servir comme un instrument répressif et un obstacle au développement économique. Une fois que l’on dit cela, la question qui revient est : Pourquoi cette monnaie coloniale continue de circuler dans 14 pays africains ? La réponse est : parce que les dirigeants africains trouvent un intérêt à la maintenir. Mais, il faut aller plus loin que cela, en décrivant, si l’on peut s’exprimer ainsi, la « manufacture » des élites politiques en Afrique francophone. C’est une des motivations de De la Démocratie en Françafrique.

S : Dans l’ouvrage, vous parlez de « contre-histoire de la démocratie et des élections ». A quoi faites-vous allusion ?

N.S.S : Nous commençons ce livre en avertissant les lecteurs que le langage politique moderne tel que manié par l’Occident fonctionne comme une « arme de démolition » vis-à-vis des pays que ce dernier a conquis ou qu’il domine. Des concepts comme celui de « démocratie » sont manipulés à des fins hégémoniques. Le type de régime que nous appelons de nos jours « démocratie » avait d’autres noms au 19e siècle : gouvernement représentatif, aristocratie élective ou république. Mieux, le « gouvernement représentatif » avait été mis en place contre la « démocratie » qui, pendant 2000 ans, a signifié un régime politique dans lequel les citoyens pauvres font eux-mêmes les lois et les contrôlent. Pendant cette longue période bimillénaire, la démocratie était associée au tirage au sort (des postes de délibération et de contrôle) tandis que les élections rimaient avec le gouvernement aristocratique voire le régime oligarchique. En effet, les mots élections et élite ont la même racine : les élections sont la procédure avec laquelle on met en place une élite. En principe, si on parle une langue qui fait sens, une élection ne peut être « démocratique ». Tel a été le consensus de l’Antiquité jusqu’au début du XIXe siècle, une période historique durant laquelle le mot démocratie était honni en Occident. Ce qui justifie par exemple son absence de l’actuelle Constitution américaine qui remonte à 1787 et de la plupart des documents révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle.

S : Mais comment la démocratie a réussi à refaire surface pour finir par s’imposer en Occident ?

N.S.S : A l’origine une insulte aristocratique, le mot démocratie fait l’objet de luttes âpres dès le milieu du XIXe siècle. Ce dont témoigne un auteur (Dr. Groddeck) en 1850 : « Le mot démocratie traversait toute l’Europe avec la rapidité de la tempête : on le trouvait tellement élastique que chaque parti l’inscrivait sur son drapeau. Les socialistes, les communistes, les républicains parlaient d’une république démocratique ; les royalistes d’une monarchie démocratique. On avait peu d’égard aux scrupules de la logique grammaticale. Aucun parti ne voulait se passer d’un mot nécessaire, dont cet engouement universel explique l’étonnante puissance. Les hommes du parti constitutionnel dont le mot souveraineté du peuple choquait les oreilles, mais qui ne voulaient pas abandonner leur part du gâteau, le traduisirent en anglais et mirent en avant le mot self-government, sans renoncer à leurs principes ». C’est avec les deux guerres mondiales que l’Occident s’est emparé du concept de « démocratie » pour en faire le nom du bien absolu en politique mais aussi son patrimoine. En 1917, le démocrate Woodrow Wilson a justifié l’entrée en guerre des Etats-Unis au nom de la « démocratie », le premier épisode d’envergure de l’histoire de la propagande moderne selon l’intellectuel et le linguiste américain Noam Chomsky. Or, comme le rappelait l’historien Charles Beard dans son livre The Republic: conversations on fundamentals, il a fallu attendre 1905 pour qu’un président américain, pour la première fois, décrive les Etats-Unis comme une république « démocratique » dans un discours officiel.