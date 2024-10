Niger : vers la validation d’une Stratégie de désarmement, démobilisation, réintégration et prise en charge de la reddition

Dosso, au Sud-Ouest du Niger, abrite depuis ce mardi 8 octobre, un atelier de présentation de la feuille de route et de la planification des consultations régionales sur l’élaboration de la Stratégie nationale de désarmement, démobilisation, réintégration et prise en charge de la reddition des personnes associées aux groupes armés non étatiques au Niger (SNDDR/R).

Cette rencontre est organisée par le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du Territoire. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le secrétaire général dudit ministère, le commissaire général de police Ayouba Abdourahamane, en présence du gouverneur de la région de Dosso le général de brigade Iro Oumarou, de la représentante du PNUD au Niger, du représentant de la Haute autorité à la consolidation de la paix (HACP), de la préfète du département de Dosso, des responsables des forces de défense et de sécurité de la région de Dosso et des représentants des partenaires techniques et financiers.

Dans le discours qu’il a prononcé, le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du Territoire a rappelé la mise en place, au mois de mai 2024, du comité technique chargé de l’élaboration de la stratégie nationale de la DDR/R au Niger avec comme directive la prise en compte des leçons tirées de la mise en œuvre du programme national de prise en charge de la reddition. L’objectif principal de l’atelier de Dosso est donc la présentation de la feuille de route révisée en vue de l’élaboration de la stratégie nationale de DDR/R, celle du rapport diagnostic et la planification des consultations régionales à venir.

De manière spécifique, il s’agira d’analyser et de valider les différentes étapes de la feuille de route, de compléter et mettre à jour le diagnostic élaboré par les consultants, de développer la méthodologie des consultations régionales, d’élaborer et de valider les techniques de collecte de données pour les ateliers régionaux.

Pour le commissaire général de police Ayouba Abdourahamane, les participants à l’atelier ont une grande responsabilité dans la réussite de la conduite de l’élaboration de cette stratégie nationale, car, le Président du CNSP, chef de l’Etat, le général de brigade Abdourahamane Tiani, attend de chaque Nigérien une contribution conséquente. Ils auront à faire un travail sérieux qui contribuera à travers cette stratégie, à la mise en œuvre de l’axe stratégique « Vision pour un Niger véritablement indépendant et prospère ».

Aussi, a-t-il voulu encourager les membres du comité à se mettre à la tâche avec ardeur afin que les résultats de leurs travaux soient à la hauteur des attentes des plus hautes autorités et a réitéré ses sincères remerciements à tous les partenaires et amis du Niger, particulièrement le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

La représentante résidente du PNUD au Niger, Dr Nicole Kouassi a, pour sa part, mis l’accent sur la méthodologie d’élaboration de cette stratégie qui,

a-t-elle indiqué, devra prendre en compte toutes les réalités spécifiques qui existent. « Il est crucial, a-t-elle dit, que cette réflexion ne néglige aucune région car, l’insécurité est un problème qui touche de nombreuses communautés et il est essentiel d’adopter une approche globale ».

Elle a également souligné que cette stratégie « doit intégrer et prendre en compte les autres initiatives et stratégies sectorielles disponibles, notamment celles qui sont liées à la prévention de l’extrémisme violent afin de répondre de manière globale et efficace à tous les besoins identifiés, garantissant ainsi un ensemble cohérent d’approches qui contribueront à la paix et à la sécurité au Niger ».

Auparavant, le gouverneur de la région de Dosso, a dans son discours de bienvenue, exprimé la joie qui l’anime pour le choix de la région de Dosso pour abriter cette rencontre de haut niveau.

« Un programme DDR/R est crucial pour assurer une transition pacifique dans la stabilité et le développement pendant et après le conflit », a-t-il ensuite déclaré.

