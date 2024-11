Pavillon Soleil Levant : la vitrine des produits des institutions et entreprises au SIAO

Plusieurs institutions et entreprises ont exposé leurs services et produits au pavillon du Soleil Levant.

Moment du donner et du recevoir, le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) a offert un cadre d’échanges entre les participants et les entreprises au sein du pavillon Soleil Levant. Sur les lieux, l’on trouve diverses entreprises occupant chacune un stand richement décoré selon les gouts.

Parmi les exposants figure la direction commerciale et marketing des Editions Sidwaya. Le chef de service technico-commerciale à la direction commerciale des Editions Sidwaya, Issa Daniel Bamba, responsable du stand du journal de tous les burkinabè, a déclaré que son média est partenaire du SIAO depuis 36 ans. Il a ajouté que dans ce cadre, il est venu faire la promotion des produits de son journal à des clients.

Il a indiqué que Les Editions Sidwaya dispose du Sidwaya quotidien, d’un site web qui est la partie numérique du quotidien doté d’une page Facebook et Sidwaya mobile intéressants pour les exposants. Idem pour la communicatrice de l’Agence CRAC communication, Aminata Gansoré. « On présente notre Web TV qu’on a déporté ici avec le studio d’enregistrement », a-t-elle dit. Le Consultant Patrick Kaboré, pour sa part, s’est réjoui de l’organisation du B to B qui est l’occasion de découvrir ce qui est fait au Burkina Faso et dans les autres pays.

Evariste YODA