SIAO 2024: les artisans de l’Algérie et du Togo ont aussi pris part à la 17e édition du SIAO en exposant leurs identités culturelles.

Le Pavillon Soleil levant du SIAO abrite plusieurs stands-pays dont ceux du Togo et de l’Algérie. Les objets d’art ainsi que les produits vestimentaires et alimentaires exposés par les artisans de ces deux pays sont l’expression de leurs identités culturelle et artistique. Selon la responsable de la délégation du Togo, Lémagué M’Ba Barandao, le Togo est représenté à cette édition du SIAO par une cinquantaine d’artisans.

Selon ses dires, les œuvres d’art et divers autres produits exposés au stand officiel du Togo sont des échantillons collectés auprès des artisans du pays en vue d’en faire la promotion. « Nous avons une diversité d’articles cosmétiques, agro-alimentaires et vestimentaires. Ce

sont, entre autres, des portefeuilles, chapeaux, sacs, chaussures en cuir, des bijoux en perle, des savons faits à base d’ingrédients naturels, des plats, des fourchettes en bois, des pagnes teintés du Togo, des tenues confectionnées par nos stylistes, des chaussures en peau, des thés à base d’épices de gingembre, la poudre du cacao », a-t-elle énuméré.

L’Algérie absente du SIAO depuis 2019 est de retour. Elle a honoré, de sa présence, cette 17e édition avec une délégation de 5 artisans. Le chef de la délégation algérienne, ITHRI Bouteba, a indiqué que l’avènement du coronavirus avait entamé la participation de son pays à cette fête de l’artisanat. « Cette année, nous avons apporté différents types de produits du terroir », a-t-il dit, en citant l’huile d’olive, les figues séchés, le cuivre, les dattes et ses dérivées (confitures, chocolats, café à base de dattes), la céramique, le bijou à base du corail ainsi que les vêtements traditionnels algériens.

Adama SAWADOGO