Respect des droits humains: le gouvernement rassure de sa disponibilité à travailler avec la CNDH

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience, une délégation de la Commission nationale des droits humains (CNDH) et l’ambassadeur du Japon au Burkina, Nagashima Jun, le vendredi 26 janvier 2024. Les échanges ont respectivement porté sur les droits humains avec la délégation de la CNDH et la coopération bilatérale avec le diplomate japonais.

La Commission nationale des droits humains (CNDH) compte sur le soutien des autorités pour réussir sa mission. A cet effet, une délégation de la CNDH, conduite par sa présidente, Gonta Alida Henriette Da, a été reçue en audience par le Premier ministre, Apollinaire Kyélem de Tambela, le vendredi 26 janvier 2024 à Ouagadougou. A sa sortie d’audience, la présidente de la CNDH s’est adressée à la presse en précisant les raisons de leur présence à la Primature.

« Nous sommes venus à cette audience que le Premier ministre nous a accordée pour présenter le collège des commissaires de la CNDH pour ce nouveau mandat. Au cours de cet entretien, nous avons profité pour rappeler au Premier ministre, le rôle de conseil que la commission joue », a-t-elle confié. Au regard de la sensibilité du contexte actuel, Mme Da a indiqué que la délégation a fait un plaidoyer et a posé un certain nombre de préoccupations liées aux droits humains au Burkina.

De son avis, le Premier ministre a apporté des réponses à leurs préoccupations et les a rassurés de la disponibilité de l’exécutif à travailler avec la CNDH afin de sortir de cette crise sécuritaire. En plus de la délégation de la CNDH, M. Kyélem a reçu dans le cadre de la coopération bilatérale, l’ambassadeur du Japon au Burkina, Nagashima Jun. A sa sortie d’audience, l’ambassadeur du pays du Soleil Levant a précisé à la presse que les échanges, avec le Premier ministre Kyélem, ont porté sur des questions importantes comme la coopération bilatérale,la sécurité, la formation du capital humain, etc.

Pour le diplomate nippon, la République sœur du Japon réaffirme son soutien au développement du Burkina. Il a également affirmé qu’au cours de leur entretien, l’accent a été mis sur le renforcement des liens entre les deux Etats.

Adama de Maliki

malikadams020@gmail.com