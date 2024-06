Route nationale n°2 : le Premier ministre lance officiellement les travaux d’élargissement

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a officiellement lancé les travaux d’élargissement et de modernisation de la Route nationale n°2 (RN2), le samedi 15 juin 2024.

Le tronçon de la Route nationale n°2 (RN2) entre le rond-point de la Jeunesse et la voie de contournement, longue de 15,9 kilomètres (km), dans la région du Centre, devrait, dans 36 mois, hors saison pluvieuse, être élargi et modernisé. En effet, le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, accompagné du ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, a officiellement lancé les travaux d’élargissement et de modernisation dudit tronçon, le samedi 15 juin 2024. Ce linéaire, selon les techniciens, traverse respectivement l’arrondissement 3 (Tampouy, Kilwin, Rimkieta et Bissighin), l’arrondissement 8 (Bassinko), l’arrondissement 9 (Watinooma et Yagma), les communes rurales de Pabré et de Sourgoubila. Pour eux, le projet, d’un coût total de 68 milliards 438 millions 868 mille 634 FCFA, vise à décongestionner la circulation et assurer la sécurité routière sur la section urbaine de la RN2.

Le ministre en charge des infrastructures, ayant lu le discours du Premier ministre, a d’emblée salué le sacrifice et les efforts consentis par l’ensemble du peuple burkinabè qui ont permis l’aboutissement de ce projet. Les travaux, a-t-il indiqué, s’inscrivent dans l’axe 4 du pilier 3 du Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD) 2023-2025, adopté par le gouvernement de Transition. « Ils s’inscrivent également dans la stratégie de développement du secteur des transports, notamment en matière de décongestion, de fluidité du trafic et de sécurisation des usagers à travers la modernisation du réseau routier urbain et interurbain ainsi que dans le schéma d’aménagement des artères principales de nos différentes villes », a ajouté Adama Luc Sorgho. Les activités, a-t-il expliqué, sont groupées en un lot unique et consistent essentiellement à élargir la route existante en 2×2 voies et prévoir un site propre pour Bus Rapid Transit (BRT) en revêtement Béton bitumineux (BB). Il s’agira aussi de réaliser des voies de contre-allées servant de voies cyclables et de trafic riverain, de construire un échangeur au carrefour de Rimkiéta y compris trois ouvrages d’art, un passage supérieur à l’intersection entre la RN 2 et la voie de contournement, des bretelles d’accès (environ 3.8km) aux ouvrages ainsi que la voie de liaison, des ouvrages d’assainissement et de drainage (caniveaux, dalots, et amorces de canaux de grande section). Sur la liste figurent, également, le déplacement et la protection des réseaux existants et la mise en place d’un réseau d’éclairage, la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales, la réalisation et l’entretien des voies de déviation.

Assurer une liaison rapide centre-périphérie

« A terme, la réalisation de ce projet permettra d’assurer une liaison rapide et directe entre le centre-ville et les quartiers périphériques Nord de Ouagadougou (Tampouy, Kilwin, Rimkiéta, Bissighin, Bassinko, Watinooma, Yagma, Sabtenga et Nakamtenga ), de fluidifier la circulation et minimiser les pertes de temps engendrées par les importants embouteillages, d’améliorer les conditions de sécurité des usagers de la route, de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des populations riveraines… », a déclaré le ministre en charge des infrastructures. Il a félicité les responsables de l’entreprise et des cabinets, attributaires des marchés, pour avoir été retenus pour l’exécution de ces travaux. « Je les invite surtout à mettre en œuvre toutes leurs compétences et technicités pour assurer l’exécution des travaux dans les règles de l’art, et dans les délais prescrits. Aussi, je les exhorte à maintenir une fluidité de la circulation et une sécurité absolue des usagers et des riverains pendant l’exécution des travaux. En un mot, ils doivent faire preuve de professionnalisme », a lancé M. Sorgho. Aux populations de la ville de Ouagadougou en général et aux riverains et usagers en particulier, il a demandé leur compréhension et surtout l’indulgence. « Je remercie les autorités administratives, coutumières et religieuses de la région du Centre ainsi que nos vaillantes populations qui se battent nuit et jour sur les différents chantiers de développement et de sécurisation du territoire », a-t-il affirmé. Quant au président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, il a, entre autres, exprimé sa joie, au nom des bénéficiaires, pour l’élargissement de la RN2 qui va améliorer le trafic.

Boukary BONKOUNGOU