Royaume du Gulmu : Sa Majesté Untaanba est reconnue comme seul et unique roi

Dans une déclaration en date du 3 septembre 2024, le ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité a informé, les Burkinabè de l’issue de la crise qui secouait le royaume du Gulmu.

Le Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité informe l’opinion nationale que la crise née du bicéphalisme à la tête du Royaume du Gulmu depuis mai 2020 est à présent résorbée. En effet, depuis le 09 juillet 2024, Sa Majesté Untaanba est reconnue comme seul et unique Roi du Gulmu avec toutes les prérogatives y attachées. Le Ministre saisit l’occasion pour adresser ses sincères remerciements à Monsieur Tiguié Mohamed Thiombiano, ancien prétendant au trône du Gulmu, pour avoir accepté adhérer à cette initiative de sortie de crise conduite par le ministère sur instructions de son Excellence monsieur le Président du Faso. Il remercie également toutes les personnes ressources qui y ont contribué. Le ministre félicite les populations de la région de l’Est en général et de Fada N’Gourma en particulier pour leur résilience ayant largement contribué à préserver la paix sociale et les invite à continuer à s’y investir davantage.

Emile Zerbo

Magistrat

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè