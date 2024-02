Saaba : il enceinte sa belle-fille 

Kantigui dans ses randonnées au quartier Songdin de Saaba, à quelques encablures de Ouagadougou, n’en revient toujours pas de ce qui se passe dans la famille d’un de ses amis. Une affaire d’inceste entre une femme et son beau-père. Selon la source de Kantigui, les faits remontent à un peu plus d’une année. Installé à Ouagadougou, le cadet des enfants de la famille a fait partir sa femme au village, à une trentaine de kilomètres de la capitale, pour rendre visite à ses beaux-parents.

Un mois, deux mois passés, la femme du frère ne souhaitait plus revenir à Ouagadougou. A écouter la source de Kantigui, l’époux en question a dû tirer la conclusion que sa dulcinée a un « bon comportement » qui plaisait certainement à ses parents biologiques, alors que c’était tout le contraire. Le beau-père était tombé sous le charme de sa bru (belle-fille). Les deux « amants incestueux » décident alors de passer à l’action et le pire arriva : la belle-fille tombe enceinte.

Ne sachant plus comment gérer l’acte irréparable, elle décide finalement de tout avouer à son mari « légal ». Frustré et ne sachant plus à quel saint se vouer, le conjoint qui en veut à sa femme décide de se séparer d’elle. Kantigui se demande comment un tel acte a pu se produire dans la famille. Il invite par ailleurs les couples à la prudence et à ouvrir l’œil face à certains agissements et aux dépravations des mœurs au sein des familles.

Pô : des chefs de village ghanéens soutiennent les VDP

Kantuigi était dans la commune de Zecco, province du Nahouri, le Weekend du 17 février 2024, pour assister à la finale de la coupe maracana de la jeunesse de Zecco dont le parrain est un de leurs fils en service à Bobo-Dioulasso. Sur place, Kantigui a constaté une grande mobilisation des populations avec en première ligne les chefs coutumiers. Parmi eux, ceux des villages ghanéens riverains avec le Burkina Faso, invités par le chef coutumier de Zecco, Naaba Belemeziiré. Kantigui s’est rendu compte que les populations vivant de part et d’autre de la frontière du Burkina et du Ghana entretiennent depuis belle lurette des relations de bon voisinage.

Au cours de la cérémonie, les chefs coutumiers des villages ghanéens ont pris la parole pour témoigner leur gratitude et leur solidarité aux autorités administratives, coutumières et religieuses locales. Ils ont remis une enveloppe de 1 000 Cedis (monnaie du Ghana), ce qui équivaut à 50 000 F CFA pour soutenir les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la commune de Zecco. Kantigui salue cette fraternité entre les deux peuples et souhaite que les autres localités situées de part et d’autre des frontières emboitent le pas afin de renforcer les liens communautaires entre les différents peuples.

SOFITEX Banfora : il faut revoir la copie

C’est avec consternation que Kantigui a appris l’incendie survenu dans la nuit du 6 au 7 février 2024 à l’usine SOFITEX I de Banfora. Il a été même rapporté à Kantigui que l’incendie a régné en maître des lieux au moins deux jours durant, avant d’être complètement maîtrisé. Cet incendie inédit, en tout cas pour l’usine Banfora I, aurait ravagé une très importante quantité de balles de coton fibre (nombre non dévoilé) déjà positionnée pour l’exportation. Depuis lors, a-t-on soufflé à Kantigui, les missions de la SOFITEX se multiplient à l’usine pour situer les responsabilités. Tout en appréciant cette démarche, Kantigui estime que la SOFITEX doit revoir sa copie.

Et pour cause, avant le drame, une inspection aurait notifié à l’usine que le dispositif d’eau pour intervenir en cas d’incendie avait une défaillance. Aussi, Kantigui a été étonné d’apprendre que pour une si grande usine, il n’y ait pas de caméras de surveillance installées ni autour du périmètre d’entreposage des balles de coton, ni à la porte d’entrée principale pour savoir qui entre et qui sort. Kantigui souhaite vivement que ces missions qui ont déferlé sur Banfora puissent aussi proposer des solutions afin que l’on n’assiste plus à ce genre de situations d’impuissance devant le feu, quand on sait que le coton est très inflammable.

CHR de Ziniaré : une femme opérée d’un kyste ovarien de 4,85 kg

Kantigui qui a accompagné un patient au Centre hospitalier régional (CHR) de Ziniaré a été ravi d’apprendre qu’une opération de kyste ovarien s’est déroulée avec succès. Le lundi 19 février 2024, une patiente de 50 ans, une Personne déplacée interne (PDI), a été admise au CHR-Ziniaré pour un kyste ovarien de proportions exceptionnelles. Ce kyste, ayant atteint un poids impressionnant de 4,85 kg, aurait évolué sur une période de près de 20 ans, mettant en évidence la nécessité urgente d’une intervention chirurgicale. Kantigui se réjouit que l’opération ait été réalisée avec succès au grand bonheur de la malade. C’est l’occasion pour Kantigui de saluer le professionnalisme et l’engagement de l’équipe médicale.

Dédougou : ouverture officielle du jubilé des agents pastoraux

Kantigui a appris d’une source au sein de l’Eglise catholique à Dédougou, que la province ecclésiastique de Bobo-Dioulasso qui regroupe les diocèses de Gaoua, de Diébougou, de Banfora, de Bobo-Dioulasso, de Nouna et de Dédougou organise l’ouverture officielle du jubilé des agents pastoraux, les 24 et 25 février 2024 à Dédougou. Cette ouverture réunira à Dédougou, les agents pastoraux des différents diocèses qui composent la province ecclésiastique. Kantigui qui suit cet évènement de près a été informé que le programme prévoit une nuit culturelle le samedi soir et une grande messe le dimanche 25 février qui connaitra la présence de l’ensemble des évêques de la province ecclésiastique. Pour agrémenter la journée dominicale, une rue marchande sera organisée dans la cour de la cathédrale de Dédougou. Kantigui souhaite une bonne cérémonie aux fidèles chrétiens de la province ecclésiastique et espère que leur prière permettra d’apporter la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso.

Afreximbank : un Burkinabè nommé économiste en chef adjoint

Kantigui, qui fourre son nez partout à la recherche d’informations de bonnes sources, scrute également le marché national et international de l’expertise. Et en ce début de semaine, Kantigui est tombé sur une nouvelle qui honore tout le Burkina Faso. En effet, notre compatriote, Dr Sampawende Jules Tapsoba a été nommé cumulativement économiste en chef adjoint et directeur, gestion des données et développement de modèles à la Banque africaine d’export-import (Afreximbank).

Avant cette nomination, l’enfant de Samandin, un quartier de la capitale Ouagadougou, a occupé plusieurs postes de responsabilités à l’international. Il a été Représentant-résident du Fonds monétaire international (FMI) au Togo, de septembre 2017 à août 2021, où il a agi en tant que conseiller de confiance, renforcement des capacités et développement de la sensibilisation. Titulaire d’un doctorat en Economie internationale M. Tapsoba a intégré le FMI en 2010. Il y a occupé plusieurs postes dont les fonctions d’économiste principal pour le Malawi et le Rwanda et codirigé le réseau de surveillance du département africain du FMI.

Dans le domaine de la finance, comme dans bien d’autres secteurs socioéconomiques, le pays des Hommes intègres regorge de talents sûrs très recherchés sur le marché international. Il nous reste à savoir mobiliser et canaliser ces grandes intelligences au profit du développement socioéconomique de la mère patrie. En entendant, Kantigui souhaite plein succès à Dr Sampawendé Jules Tapsoba dans ses nouvelles fonctions.

