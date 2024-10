Saïdou Maïga, ambassadeur du Burkina au Sénégal : « Les Burkinabè de ma juridiction ont toujours répondu présents à l’appel de la mère patrie »

A l’occasion de la célébration de la IIe édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, la communauté burkinabè au Sénégal a réaffirmé son attachement à la Patrie à travers plusieurs activités dont l’organisation de la foire « Bayiri ». L’ambassadeur du Burkina au Sénégal, Saïdou Maïga, nous parle des activités organisées dans l’enceinte de l’ambassade à Dakar et de la mobilisation des compatriotes.

Pouvez-vous nous situer le contexte de la tenue de la première édition de la foire Bayiri à Dakar ?

La première édition de la foire Bayiri à Dakar s’est tenue dans le cadre de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne qui s’est tenue du 2 au 16 octobre 2024. Dans le cadre de ces Journées, de nombreuses activités ont été organisées au Burkina Faso mais également hors du territoire national notamment au profit de la diaspora.

Parmi les activités qui ont été organisées au Sénégal, nous notons la montée des couleurs, le 2 octobre 2024 et l’organisation, le 13 octobre 2024, d’une foire pour magnifier la culture burkinabè sous toutes ses facettes, notamment gastronomique et artisanale.

Cette foire qui a mobilisé un grand nombre de Burkinabè résidant au Sénégal ainsi que des amis du Burkina Faso était une initiative de quatre jeunes burkinabè résidant à Dakar qui ont entendu l’appel lancé par le président du Faso pour le vivre-ensemble et la cohésion sociale. Ces jeunes ont partagé avec nous leur volonté d’apporter leurs contributions à l’organisation des Journées d’engagement patriotiques.

La mission diplomatique appuyée par la faitière des ressortissants burkinabè au Sénégal a décidé de les accompagner pour faire de cette initiative une mission collective. Cette première édition de la foire Bayiri a effectivement été une réussite et nous ambitionnons d’en faire une activité pérenne.

Quel message avez-vous partagé avec les Burkinabè et les amis du Burkina Faso ?

La montée des couleurs du 2 octobre et la foire du 13 octobre ont été des occasions pour communier avec nos compatriotes. Ces activités ont été des fenêtres d’opportunités pour partager les informations officielles sur la situation du pays.

La foire a particulièrement été pour nous une occasion de rappeler à nos compatriotes de toujours respecter les lois et règlements de notre pays d’accueil mais également d’avoir un devoir de réserve surtout que le Sénégal est dans une précampagne politique en vue des élections législatives anticipées, du 17 novembre 2024.

Les Burkinabè du Sénégal ont été sensibilisés à continuer de promouvoir et cultiver en leur sein et dans leurs milieux de vie, les valeurs de fraternité, de cohésion sociale, d’esprit de paix, d’intégrité et de solidarité agissante qui sont des valeurs reconnues aux burkinabè de l’intérieur et de l’extérieur.

Même loin du pays, il leur a été rappelé le devoir d’avoir toujours une pensée profonde et pieuse à l’endroit de nos frères et sœurs affligés, déplacés du fait des actes terroristes, ainsi qu’à l’endroit de nos Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui payent un lourd tribut dans le combat pour la sauvegarde de notre chère patrie.

Pour conclure sur ce point, je voudrais souligner la sensibilisation qui a été faite par le service consulaire à la délivrance de certains documents. Du reste, à titre exceptionnel, les portes du service consulaire sont restées ouvertes le week-end de la foire ; ce qui a permis de délivrer des documents consulaires à une cinquantaine de personnes.

Comment avez-vous apprécié la mobilisation des compatriotes pour la foire ?

La mobilisation a été vraiment exceptionnelle ! La cour de l’Ambassade a refusé du monde. Toutes les couches socio-professionnelles des Burkinabè du Sénégal ont répondu à l’invitation, des hauts cadres exerçant dans les institutions internationales, aux acteurs du secteur informel en passant par les étudiants, les orpailleurs … Il faut également noter que nos frères et sœurs de la diaspora des Républiques du Mali et du Niger ont marqué de leur présence cette foire. Le succès de cette foire ne surprend guère dans la mesure où les Burkinabè du Sénégal ont une faitière, l’Union fraternelle des ressortissants burkinabè au Sénégal (UFRBS) qui est très dynamique et a sonné le rassemblement de tous ses membres pour donner de l’éclat à la foire Bayiri. Les Burkinabè du Sénégal ont toujours fait parler leur cœur concernant le soutien à l’effort de paix et ils l’ont confirmé cette fois-ci encore.

Quel sentiment vous anime en tant qu’ambassadeur du Burkina au Sénégal ?

Le chef de mission diplomatique que je suis est un ambassadeur comblé par une communauté attentionnée et disponible. Les Burkinabè de ma juridiction ont toujours répondu présents à l’appel de la mère Patrie et cela que ce soit individuellement ou collectivement à travers leurs amicales et leur faitière dont j’ai fait cas précédemment. La contribution au Fonds de soutien patriotique se fait de manière permanente et bientôt une remise officielle sera faite au titre de l’année 2024 sur la base des contributions collectées par l’UFRBS. Au-delà de cette remise, les étudiants organisés au sein de la Fédération des étudiants du Faso au Sénégal (FEFAS) ont déjà remis des contributions financières au pays et du matériel à l’ambassade. Nous avons également des collectes reçues directement par l’ambassade pour cette cause nationale.

Ambassade du Burkina Faso

au Sénégal