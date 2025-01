Santé sexuelle : SOS jeunesse et défis lance l’initiative Brave Awards

L’association SOS /Jeunesse et Défis (SOS/JD) a organisé ce mercredi 08 janvier 2025 à son siège une session d’échange sur le projet de construction du mouvement d’engagement des jeunes et sur l’initiative Brave Awards avec les hommes de média.

L’initiative « Brave Awards » est une initiative qui vise à reconnaitre le mérite des jeunes, acteurs engagés, qui se sont illustrés positivement dans la promotion des Droits en santé sexuelle et reproduction (DSSR). Elle a été présentée ce mercredi 08 janvier 2025 au cours d’une conférence de presse. Selon l’animatrice principale, présidente du comité de sélection des « Brave Awards », Mme Julie Rose Ouédraogo, représentante du Ministère en charge de la Justice et des Droits Humain, un appel à candidature, lancé en ligne du 19 au 28 décembre 2024, a permis à l’association SOS/Jeunesse et Défis, organisatrice des Braves Awards, de recevoir les candidatures de 72 jeunes scolarisés et non scolarisés, âgés de 14 à 24 ans.

Ces jeunes, issus du mouvement d’engagement des jeunes Billi Now Now et d’autres milieux associatifs, devront montrer leurs compétences dans quatre domaines, à savoir la santé et droits sexuels et reproductifs (SDSR), l’autonomisation des jeunes, l’éducation, la paix et la cohésion sociale. « Nous avons estimé que le travail que les jeunes arrivent à faire sur le terrain, c’est vraiment de la créativité et de l’innovation mais malheureusement, moins de plateformes, d’espace et de cadre permet de reconnaitre véritablement le travail qui est fait et dans le cadre de ce projet, nous avons estimé valoriser les jeunes talentueux », a indiqué le chargé de Projet Etienne Koula

Les meilleurs jeunes recevront des prix en lien avec les thématiques de la compétition susmentionnées. Au total 10 prix seront attribués aux lauréats. Il s’agit des prix honorifiques. Cependant les lauréats seront accompagnés sur le plan de la visibilité et auront des opportunités de réseautages avec d’autres partenaires et acteurs.

Pour cela, un comité pluridisciplinaire et multisectoriel de neuf membres, diriger par Mme Ouédraogo Julie Rose, représentante du ministère en charge de la justice, a été mis en place pour désigner les vainqueurs. Ce comité comprend plusieurs spécialistes. Il s’agit d’un spécialiste des questions de santé sexuelle et reproductive du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, un spécialiste des questions d’autonomisation, d’entrepreneuriat et de la jeunesse du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’emploi, une spécialiste des droits et questions juridiques du ministère de la Justice et des Droits humains.

Le projet Brave Awards est financé par l’ONG Planned Parenthood Global au Burkina Faso. Cette ONG à travers son point focal Mikailou Ouédraogo rassure que : « Brave Awards est un processus né pour identifier les jeunes leaders couramment appelé « change maker » afin de les accompagner et également aider les jeunes à prendre soin de leur santé reproductive. »

Romaine SAWADOGO (Stagiaire)

Photo : selon les conférenciers, l’initiative vise à valoriser et reconnaitre la contribution des jeunes leaders et influenceurs dans le domaine de l’autonomisation des adolescents et jeunes.