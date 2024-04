SNC 2024 : le Président de la Transition est arrivé à Bobo-Dioulasso

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE est arrivé ce lundi, en début d’après-midi, dans la ville de Sya où il présidera la cérémonie d’ouverture de la 21e édition de la Semaine nationale de la Culture (SNC).

Au cours de son séjour dans la région des Hauts-Bassins, le Capitaine Ibrahim TRAORE va également présider les cérémonies de lancement des travaux d’aménagement et de bitumage de voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso et des travaux de réhabilitation et de bitumage de la route nationale N°08, Moami-Orodara-Koloko Frontière du Mali. Le Chef de l’Etat procédera également à la pose de la première pierre du complexe industriel Textile des Forces du Burkina Faso (TEXFORCES- BF) et à l’inauguration d’une unité agro-alimentaire de production d’huile alimentaire.

A Houndé, tout comme à Bobo-Dioulasso, le Capitaine Ibrahim TRAORE a eu droit à un bain de foule. Les citoyens, sortis nombreux, ont tenu à manifester leur soutien à la Transition.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso