Soutien à l’effort de paix : la DPEPPNF de Zoundwéogo Contribue pour 1.718.000 francs CFA

C’est un geste patriotique louable que celui de la Direction Provinciale de l’Éducation préscolaire, Primaire et Non Formelle (DPEPPNF) du Zoundwéogo qui a apporté une contribution de 1.718.000 francs CFA au Fonds de Soutien Patriotique. Un généreux geste concrétisé lors d’une cérémonie officielle de remise ce vendredi 19 avril 2024 dans la cour même de la DPEPPNF.

Cette initiative prend racine dans la semaine provinciale de la solidarité, organisée sous le thème « l’entraide et la solidarité dans un contexte d’insécurité ». Lancée le 13 février 2024 sous la présidence du Haut-Commissaire du Zoundwéogo, monsieur Julien OUEDRAOGO, cette semaine a été le théâtre d’une mobilisation sans précédent de la part des autorités administratives et pédagogiques, des parents d’élèves et des élèves eux-mêmes.

La somme réunie est destinée à soutenir l’effort de paix porté par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). Cela démontre l’engagement indéfectible de la communauté

DCRP/ MENAPLN