Tourisme interne : des membres du gouvernement découvrent la richesse culturelle kassena

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme veut inciter les Burkinabè à visiter les sites touristiques. A cet effet, le département a lancé, le 13 juillet dernier, la deuxième session de la grande saison du tourisme interne. Dans ce cadre, le ministère en charge du tourisme a organisé, les 17 et 18 juillet 2024, un séjour touristique dans la province du Nahouri au profit des membres du gouvernement et des professionnels de l’information et de la communication. Dans la journée du 17 juillet, la délégation a visité la cour royale de Tiébélé nouvellement inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et la case royale de Tiakané dans laquelle, l’explorateur français Binger a séjourné en 1887.

Le ministre en charge de la culture, Jean Emmanuel Ouédraogo, accompagné par le ministre en charge de l’éducation nationale, Jacques Sosthène Dingara et le ministre délégué chargé des ressources animales, Amadou Dicko, a indiqué que la délégation gouvernementale est venue apporter officiellement à la population et à la cour royale de Tiébélé l’information de l’inscription de la cour au patrimoine mondial à l’occasion de la 46e session du comité mondial de l’UNESCO à New Delhi en Inde en juillet dernier. Le ministre a, à l’occasion, confié que cette inscription est une grande victoire pour la communauté de Tiébélé et pour le Burkina. Il a en outre expliqué que cette victoire implique une grande responsabilité des acteurs concernés qui doivent désormais œuvrer pour la préservation et la valorisation du site. « Nous repartons satisfaits, car, nous avons ressentis l’enthousiasme des populations suite à l’inscription de la cour au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cela traduit leur disponibilité et leur prise de conscience de notre respon-sabilité collective quant à la préservation de ce bien », s’est réjoui le ministre Jean Emmanuel Ouédraogo. Le ministre a par ailleurs relevé que cette visite est un premier pas. « Nous allons désormais travailler en étroite collaboration avec le gouverneur, avec les autorités administratives au niveau local, avec le comité local de gestion du patrimoine, avec les habitants de la cour évalué à plus de 400 habitants pour adopter une feuille de route la plus pragmatique possible afin de garantir la protection du site », a assuré le ministre d’Etat.

La culture kassena à l’honneur

Jean Emmanuel Ouédraogo a en outre invité les Burkinabè à aller à la découverte des sites touristiques du pays dans le but de découvrir la richesse de la culture burkinabè. « Il est déplorable de constater que nos sites sont beaucoup fréquentés par des personnes qui viennent d’autres contrées », a-t-il regretté. La visite a été saluée par le représentant de la cour royale, Anayan Aboungou. « Cette visite nous va droit au cœur. Nous sommes nés dans cette culture, mais, nous ne savions pas qu’elle a de la valeur. Aujourd’hui, le monde entier sait que nos ancêtres nous ont légué un héritage qu’il faut préserver », a soutenu le représentant du chef. M. Aboungou s’est aussi réjoui que cette inscription de la cour au patrimoine mondial va permettre au monde entier de découvrir la culture kassena. Après Tiébélé, la délégation a mis le cap sur le village de Tiakané situé à 7 Km de Pô, où, elle a visité la case de Binger. Cette case se trouve au sein de la cour royale.

Elle a servi de cachette, selon les notables du village, à l’explorateur français, Binger en 1887 lorsqu’il était poursuivi par l’ennemi. Pour le chef de Tiakané, Tiakana-Pé Affipoa, l’infrastructure constituée de plusieurs chambres était en ruine, mais avec l’aide des autorités, elle a été réhabilitée en 2019. Présentement, 37 chambres ont été aménagées. Le chef a signifié que le site représente une histoire pour le village. « Cette maison consistait à protéger la population à l’époque des guerres tribales. Elle se refugiait à l’intérieur et les guerriers se mettaient autour de la clôture pour contre attaquer l’ennemi », a-t-il déclaré. Le notable a également relevé que grâce à cette case, plusieurs fils et filles du village sont allé à l’école. « Elle a été construite en son nom. Je suis de la première promotion », a-t-il assuré. Le chef a par ailleurs émis le vœu que la maison ancestrale atteigne un niveau supérieur. «Nous souhaitons qu’il soit inscrit au patrimoine mondial. Nous voulons que les autorités nous aident à l’améliorer », a-t-il plaidé. La délégation gouvernementale a fait une randonnée, hier dimanche 18 août au pic du Nahouri.

Abdoulaye BALBONE