Une force inébranlable

A l’instar de nombreux pays dans le monde, le Burkina Faso a célébré, samedi 8 mars , la Journée internationale des droits de la Femme avec un éclat particulier. Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rendu un hommage vibrant à toutes les femmes du pays à travers une action fort symbolique. Cette année en effet, le chef de l’Etat a choisi de marquer cette commémoration en se rendant directement dans les champs de femmes agricultrices, souli-gnant ainsi leur rôle essentiel dans le développement économique et social du pays.

Le déplacement dans le périmètre irrigué du village de Zongo, localité située dans la commune rurale de Loumbila, à quelques encablures de Ouagadougou, s’inscrit dans la même dynamique d’encourager les combattantes de l’ombre pour nourrir le Burkina Faso. Le président du Faso a loué la bravoure de ces femmes qui font montre d’ardeur et de dévouement sous la canicule, sur une superficie de 3,6 hectares, pour produire des spéculations diverses : oignon, haricot vert et aubergine avec un rendement annuel global estimé à 85 tonnes.

Cet exploit, réalisé en pleine saison sèche dans le cadre des cultures de contre

saison, a été salué à sa juste valeur par le chef de l’Etat à toutes les femmes qui se dressent contre la faim aux quatre coins du pays en s’investissant pour la souveraineté alimentaire nationale.

A travers cette visite symbolique, le chef de l’Etat a voulu mettre en lumière la résilience et l’engagement des femmes burkinabè, notamment celles qui, chaque jour, participent activement à l’autosuffisance alimentaire du pays. Souvent confrontées à des conditions de travail extrêmement difficiles, tant sur le plan climatique que sécuritaire, elles conti-nuent pourtant de porter leur fardeau avec courage et dignité. A leur chevet, la plus haute autorité du pays exprime tout l’intérêt qu’elle leur accorde dans sa vision de promouvoir le progrès national. C’est un acte d’une grande portée qui vient rappeler à chacun que l’agriculture est un domaine clé de la survie du pays. Elle constitue un pan essentiel du développement auquel l’engagement des femmes est indissociable. Cette journée rappelle donc le rôle incontournable des femmes dans la société burkinabè. Leur force, leur résilience et leur détermination sont au cœur de la reconstruction du pays. Le président Ibrahim Traoré a ainsi montré que l’engagement en faveur des femmes ne doit pas se limiter à une journée symbolique. Il doit être une action continue, guidée par des décisions concrètes, en vue de garantir l’égalité, la justice sociale et un développement durable pour tous les Burkinabè.

Au-delà de cette reconnaissance des femmes agricultrices au sommet de l’Etat, la Journée a pris une tournure particulière cette année avec un acte de solidarité en faveur des femmes déplacées internes. Depuis Dédougou où s’est tenu cette année la célébration nationale du 8-Mars, la ministre de l’Action humanitaire, le commandant Passowendé Pélagie Kabré a particulièrement dédié cette Journée à la cause des femmes déplacées. Ce choix est d’autant significatif que la crise humanitaire a affecté une grande partie de

la population burkinabè. Conscient de cette situation éprouvante, le gouvernement a mis en place des actions concrètes pour répondre aux besoins urgents de ces femmes, qui portent parfois à elles seules le fardeau de la survie de leurs familles dans des conditions précaires.

Au regard du contexte, le 8 mars 2025, placé sur le thème : « Crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso: quelles stratégies pour promouvoir l’entrepreneuriat agricole des femmes ? », n’a donc pas seulement été une journée de réjouissance. Elle a aussi été un moment de réflexion et d’actions. La solidarité nationale a été mise en avant, et l’appel du gouvernement a été clair : il est impératif de soutenir les femmes déplacées, en leur fournissant une aide humanitaire, psychosociale et économique.

A travers cette célébration pleine de sens, le Burkina Faso a réaffirmé son engagement pour la reconnaissance des droits des femmes et pour un avenir dans la

dignité et la solidarité.

Assetou BADOH