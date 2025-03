Création de la télévision de l’AES : les responsables de télévisions publiques se concertent

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a reçu en audience, dans la soirée du vendredi 7 mars 2025, à son Cabinet à Ouagadougou, les trois responsables des médias publics de la Confédération des Etats du Sahel (AES).

Présents à Ouaga-dougou depuis 48h, les Directeurs géné-raux (DG) de l’Office de radio télévision malienne (ORTM), Assane Baba Diombelé et de la radio télévision du Niger, Abdoulaye Coulibaly, les deux accompagnés par le DG de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), Galip Somé, sont venus faire le point du projet de création de la télévision de l’AES. « Nous sommes venus échanger avec le premier responsable chargé du département de la Communication du Burkina Faso sur les missions que nos différents ministres nous ont confiées.

Il s’agit pour nous de porter une réflexion très approfondie sur la création d’une télévision de l’AES », a confié le DG de l’ORTM à sa sortie d’audience. Il a fait savoir que les travaux ont commencé depuis quelques mois à Ouagadougou et que instruction a été donnée de parachever ce travail afin de sortir un document consolidé. « Nous sommes en train de cravacher et nous sommes engagés pour que le dossier soit bouclé dans les délais. C’est un challenge. Mais au vu de l’avancement des travaux, nous pensons que nous pouvons être dans les délais », a-t-il rassuré.

Monsieur Diombelé a souligné que les trois médias publics ont signé une convention de partenariat dans le but de mutualiser les efforts de sorte que l’orientation donnée par les chefs d’Etat de l’AES soit comprise par la population de l’espace confédérale. La mission pour eux, c’est d’amplifier ces messages et faire en sorte que les médias publics puissent se donner la main et poursuivre leur objectif commun.

