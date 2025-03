Vague de chaleur: les conseils du ministre de la Santé

Le Burkina fait face depuis quelques jours, à une vague de chaleur. Dans les lignes qui suivent, le ministre de la Santé donne quelques précautions à prendre pour y faire face.

PRECAUTIONS A PRENDRE EN CAS DE VAGUE DE CHALEUR

I. DEFINITION DE LA VAGUE DE CHALEUR

Selon l’Organisation mondiale de la météorologie (OMM), la vague de chaleur est un réchauffement important de l’air, ou une invasion d’air très chaud sur un vaste territoire, généralement sur une période de quelques jours à quelques semaines.

Elle se caractérise par une chaleur intense sur une longue durée d’au moins deux (02) jours consécutifs ou par des températures élevées qui perdurent dans le temps.

II. PERSONNES VULNERABLES

Les personnes vulnérables aux effets des vagues de chaleur sont généralement :

-les femmes enceintes et allaitantes ;

-les personnes âgées (65 ans et plus) ;

-les nourrissons, surtout les moins de six mois ;

-les personnes souffrant de maladies chroniques (diabète, hypertension artérielle et autres maladies cardiovasculaires, maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer, suites d’Accidents vasculaires cérébraux (AVC), pathologies rénales chroniques etc.) ;

-les personnes avec une obésité ou une dénutrition / malnutrition ;

-les personnes souffrant de maladies mentales ;

-les personnes ou patients sous certains traitements médica-menteux ;

-les personnes vivant dans les logements mal ventilés ou aération insuffisante ;

-les personnes travaillant à l’extérieur sous le soleil ;

-les personnes en situation de précarité, sans domicile ou en situation d’isolement, ou les personnes déplacées internes.

III. FACTEURS AGGRAVANTS

Les facteurs aggravant les effets des vagues de chaleur chez un individu sont :

-la consommation des boissons alcoolisées ;

-la consommation des boissons chargées de caféine ;

-la consommation des boissons trop sucrées ;

-les activités physiques sous le soleil ;

-le tabagisme ;

-la consommation des aliments trop gras ;

-la prise de certains traitements médicamenteux.

IV. PRECAUTIONS

A PRENDRE

IV.1. Précautions à prendre pour toute personne

Les précautions à prendre pour toute personne afin de réduire les effets des vagues de chaleur sur la santé sont :

-boire régulièrement et suffisamment d’eau pour se réhydrater (sans alcool, ni café) ;

-rester dans un endroit frais et à ventilation appropriée, ou à l’ombre ;

-limiter les activités physiques, surtout sous le soleil ;

-éviter les aliments gras et trop sucrés ;

-consommer plus de légumes et de fruits pour s’hydrater ;

-éviter les expositions prolongées au soleil, particulièrement quand on porte des habits de couleur noire ;

-porter des habits légers et amples en coton et de couleur blanche ;

-se couvrir la tête ;

mouiller son corps et se ventiler ;

-demander des conseils à un agent de santé en cas de prise de médicaments ;

-demander de l’aide en cas de besoin.

IV.2 Signes d’alerte et gestes de premiers secours

Vous devriez faire très attention dès que vous ressentez les signes suivants :

-vertiges et ou sensation de vertiges ;

-maux de tête ;

-courbatures ;

-fatigue ou sensation de faiblesse ;

-nausées et ou vomissements ;

-sensation d’angoisse ;

-vision trouble ;

-toute sensation de symptômes inhabituels ;

-contractions musculaires douloureuses durant plus d’une heure de temps.

Devant une ou plusieurs de ces signes, vous devez :

-vous mettre à l’ombre ou dans un environnement frais et vous reposer ;

-essayer d’obtenir de l’aide ;

-consulter dans une formation sanitaire.

Dr Robert Lucien

Jean-Claude Kargougou, Ministre de la Santé