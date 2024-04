Une grande base terroriste détruite

Les forces combattantes ont réussi à neutraliser plusieurs terroristes après de violents combats ces derniers jours dans les régions du Centre-Nord et du Centre-Est, a appris l’AIB mercredi, ce 17 avril 2024.

Entre le 15 et le 17 avril 2024, le 8e Bataillon d’inter-vention rapide (BIR) a mené un travail titanesque dans la région du Centre-Nord, plus précisément à Guinbila, au Nord de Barsalgho. En effet, l’armée s’était repliée de la localité depuis 5 ans et les groupes terroristes ont eu le temps d’y bâtir une grande base. Le 17 avril 2024, à l’entrée de la base, les patriotes ont essuyé des tirs nourris de l’ennemi. S’en sont suivis de violents combats avant que les vecteurs aériens ne viennent en appui. Sur le champ, une frappe ciblée a touché un premier groupe de terroristes qui essayaient de fuir avec des cadavres et des blessés. D’autres fuyards prennent la direction de Taouremba, où, ils se réfugient sous de grands arbres pour échapper aux vecteurs aériens. Les pilotes qui les suivaient depuis belle lurette vont les neutraliser avec des missiles. Des criminels brûlent alors avec leur logistique dans les flammes. Le reste de leurs acolytes sera neutralisé par des chasseurs munis de canons. Outre le Centre-Nord, les boys ont réalisé un exploit, le 16 avril 2024 au matin dans la zone de Sablogo, province du Koulpélogo. En effet, lors d’une mission de reconnaissance dans la forêt de Kankanmogre du côté de Sablogo, les hommes du 11e BIR ont fait face à l’ennemi. C’est au bout d’une heure de combat intense que les terroristes vont prendre la fuite, laissant derrière eux des cadavres et de la logistique.

Agence d’information du Burkina