Université Joseph-Ki-Zerbo : hommage au Pr François Zougmoré, un pionnier de la physique au Burkina

Le Laboratoire de matériaux et environnement (LAME) de l’Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ), la communauté universitaire et la sous-section de la IEEE- BF ont rendu un vibrant hommage, ce jeudi 28 novembre 2024, au Pr François Zougmoré, professeur titulaire en électronique, instrumentation et mesures, pionnier de la recherche fondamentale et du développement en sciences techniques, admis à la retraite en 2022. Cette cérémonie de reconnaissance pour sa contribution à l’enseignement et à la recherche se tient à la faveur de la 4e multi-conférence de IEEE.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée à l’amphi A600 sis au campus de Zogona en présence de Dr Aminata Zerbo/Sabané, ministre en charge de la transition

digitale, marraine de la cérémonie, du Pr Jean François Silas Kobiané, président de l’université Joseph-Ki-Zerbo , du Pr Cheick Amadou Bamba Gueye de l’université Cheikh-Anta-Diop du Sénégal, le général chair de la conférence. L’évènement a mobilisé la communauté universitaire, en l’occurrence, des enseignants-chercheurs, des étudiants et des anciens collaborateurs, le personnel de l’UFR/SEA, des amis et des membres de la famille du Pr Zougmoré, tous venus honorer « le physicien en chef ».

Ses collègues enseignants-chercheurs et étudiants d’autres universités publiques et privées du Burkina étaient également présents à cette cérémonie d’hommage. Après 35 ans de service, la communauté universitaire rend ainsi un hommage bien mérité au Pr François Zougmoré, à l’occasion de la IVe édition de la conférence dédiée à la contribution de la recherche au développement du Sahel. Au cours de la cérémonie riche en couleurs et empreinte de convivialité, les différentes composantes de la communauté universitaire ont magnifié l’immense apport du Pr François Zougmoré pour le développement de la physique au Burkina. Le président de l’université Joseph-Ki-Zerbo, Pr Jean François Silas Kobiané, a salué à sa juste valeur les actions du physicien Zougmoré à l’édification de

l’université-mère du Burkina Faso.

Il a souligné son rôle dans l’encadrement des étudiants, la publication de plus de 162 articles scientifiques et la création du premier laboratoire de recherche en physique au département des Sciences exactes et appliquées (SEA), à savoir le Laboratoire de matériaux et environnement (LAME). L’actuel responsable du LAME, Pr Zakaria Koalaga, par ailleurs président du comité local d’organisation de la IEEE MNE3SD, a aussi remercié ce grand visionnaire, le Pr François Zougmoré. Il est une source d’inspiration pour de nombreux physiciens, foi du Pr Koalaga. Au chapitre des témoignages, Dr Aminata Zerbo, ancienne étudiante du Pr François Zougmoré et actuelle ministre chargé de la transition

digitale, a salué l’œuvre « d’une figure emblématique de la recherche au Burkina Faso et dans la sous-région ».

Elle a tenu à honorer « l’homme qui a consacré 35 ans de sa carrière » à repousser les frontières de la science et à renforcer l’écosystème de la recherche au Burkina Faso. Pr Zougmoré a été lauréat du trophée de la recherche publique « Energie-Environnement-Climat » en 2015. Le film de témoignages projeté pour la circonstance, met également en exergue les qualités humaines et scientifiques de celui-là qui a marqué de son empreinte l’évolution de la physique par la mise en place de la maîtrise et du troisième cycle de physique à l’UJKZ. En reconnaissance de ses contributions au monde de la recherche, Pr François Zougmoré a reçu de nombreux présents de la part de la communauté universitaire ainsi que de sa famille biologique.

Direction de la communication UJKZ