Vente de céréales mélangées aux cailloux : la police judiciaire met le grappin sur un réseau

Le Service régional de la police judiciaire (SRPJ) des Hauts-Bassins a présenté à la presse, le vendredi 5 avril à Bobo-Dioulasso, du sorgho mélangé à des grains de granit et de quartz conditionné dans des sacs, qu’un commerçant et ses acolytes écoulaient sur le marché.

Le Service régional de la police judiciaire (SRPJ) des Hauts-Bassins, sis à Lafiabougou, sous dénonciation anonyme, a arrêté un commerçant de céréales et ses acolytes au secteur 12 (Nieneta) de Bobo-Dioulasso. Ceux-ci concassaient le granit et le quartz en de petits grains de telle sorte que leur mélange avec des céréales reste difficilement détectable. Dans une cour au quartier Nieneta, ce réseau mélangeait les cailloux ainsi écrasés avec le sorgho. Le mélange est alors conditionné dans des sacs de 100Kg. Le cerveau N.Z se charge de peser lesdits sacs et il s’assure que les sacs ont la masse de 100 kilogrammes avant le conditionnement.

Ces sacs sont mis sur le marché et destinés à la consommation avec tous les risques sanitaires que cela comporte. Mais à Nieneta, c’est une quarantaine de sacs de sorgho mélangés avec des cailloux que le SRPJ a pu saisir dans le magasin du commerçant indélicat. Le chef de la police judiciaire, Yacouba Farta, a présenté quelques échantillons aux hommes de médias. Selon lui, le commerçant a justifié son acte par le fait qu’il voulait de l’argent pour solder une dette de plus de deux millions F CFA. A entendre M. Farta, le commerçant est dans cette activité depuis près de cinq ans. Il a invité la population à rester vigilante et à dénoncer tout cas suspect, car il n’est pas exclu que cette pratique soit limitée au seul sorgho et que ce réseau soit le seul à s’adonner à ce genre d’activités malsaines.

Adaman DRABO