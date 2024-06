Vitalité de la diplomatie burkinabè : Dix nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance au Président du Faso

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu, ce vendredi matin, les lettres de créance de dix nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de notre pays. Cet acte de grand intérêt pour la coopération internationale traduit la vitalité de la diplomatie burkinabè.

Le premier diplomate à présenter ses lettres de créance au Chef de l’Etat est Monsieur Dietrich BECKER, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Diplomate de carrière, Dietrich BECKER a déjà été ambassadeur de son pays à Bamako au Mali et à Reykjavik en Islande.

A sa suite, le diplomate russe Igor MARTYNOV a présenté ses lettres de créance au Capitaine Ibrahim TRAORE. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès du Burkina Faso, Monsieur Igor MARTYNOV réside à Ouagadougou. Avant sa nomination, il assurait la fonction de Conseiller en chef du département du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord au ministère en charge des Affaires étrangères de son pays.

Le troisième diplomate qui a remis ses lettres de créance est Madame Joann Marie LOCKARD, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d’Amérique auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Diplomate de carrière, elle a occupé plusieurs hautes fonctions dans l’administration publique de son pays.

Madame Selma MANSOURI, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Burkina Faso, a également présenté ses lettres de créance au Président du Faso. La diplomate algérienne, qui a pour résidence Ouagadougou, a occupé le poste de Première secrétaire à la mission permanente de son pays auprès des Nations unies à New York.

Le Chef de l’Etat a ensuite reçu les lettres de créance de Monsieur Elio Francisco Colmenares GOYO, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne du Venezuela auprès du Burkina Faso, avec résidence à Bamako au Mali.

Monsieur Christophe BAZIVAMO, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda auprès du Burkina Faso, a aussi remis ses lettres de créance au Chef de l’Etat. Avec une résidence établie à Abuja au Nigéria, le diplomate rwandais est ingénieur agronome de formation.

A la suite du diplomate rwandais, c’est au tour de Monsieur Antonio Guillen HIDALGO, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d’Espagne auprès du Burkina Faso de présenter ses lettres de créance au Président Ibrahim TRAORE. Avec résidence à Bamako au Mali, l’ambassadeur HIDALGO est diplômé en droit.

Armando Albino ARAFA, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée-Bissau auprès du Burkina Faso a aussi présenté ses lettres de créance au Président du Faso. Avec résidence à Dakar au Sénégal, l’ambassadeur bissau-guinéen est diplomate de carrière.

La République de Pologne est désormais représentée au Burkina Faso par Monsieur Barthelemy ZDANIUK, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de son pays auprès du Burkina Faso, avec résidence à Dakar au Sénégal. Titulaire d’un doctorat en Sciences humaines, il a été ambassadeur de son pays à Chisinau en république de Moldavie.

Le dixième ambassadeur ayant présenté ses lettres de créance est le Monsieur Anjum ENAYAT, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique du Pakistan auprès du Burkina Faso. Il a pour résidence Tripoli en Libye.

Direction de la communication de la Présidence du Faso