24e Sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai : Pour un monde multipolaire et pacifique

Astana, la capitale du Kazakhstan, accueille les 3 et 4 juillet 2024 le 24e sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS). La plupart des chefs d’État des pays membres de l’organisation, y compris le président chinois Xi Jinping, seront présents à ce rendez-vous crucial. 23 ans après sa création, l’OCS est devenue une plateforme incontournable sur l’échiquier mondial avec 26 États membres, observateurs et partenaires de dialogue. En deux décennies, elle a façonné qualitativement les relations entre les différents pays et œuvré à la construction d’un monde multipolaire. L’OCS a su tracer les sillons d’un modèle de coopération fondé sur la solidarité et la coordination, l’ouverture, les résultats gagnant-gagnant, l’inclusion et l’apprentissage mutuel parmi des pays dotés de différents systèmes sociaux et de différentes voies de développement. Mieux, elle a su s’imposer comme un rempart contre le terrorisme, et l’extrémisme en Asie et au Moyen-Orient.

Les enjeux de ce 24e sommet qui se déroule dans un contexte si particulier de tensions, cinq points seront en ligne de mire des échanges. Il s’agira de maintenir l’autonomie stratégique et de renforcer l’unité et la coopération, de partager les responsabilités en matière de sécurité et de porter la coopération à un niveau plus élevé, de poursuivre une coopération inclusive et gagnant-gagnant et de favoriser un développement conjoint et de promouvoir l’ouverture et l’inclusion et d’approfondir les échanges et l’apprentissage mutuel.

Au-delà de ces défis, il convient de relever quelques acquis importants de l’organisation au cours de ces deux décennies. Dans divers secteurs de développement, l’OCS a laissé une empreinte visible au sein des pays membres, contribuant ainsi à améliorer non seulement les échanges économiques mais aussi à apporter une plus-value dans le quotidien des populations. L’OCS a permis de renforcer la confiance mutuelle politique entre ses membres et de promouvoir la prospérité et la stabilité régionales. Les échanges économiques et commerciaux ont favorisé la croissance continue dans les Etats membres. À titre illustratif, selon des sources officielles, le PIB total des pays de l’OCS aurait dépassé les 20 mille milliards de dollars, et les investissements de la Chine dans les États membres de l’OCS continuent d’établir de nouveaux records. À la mi-2022, les investissements directs de la Chine dans les États membres s’élevaient à 37,5 milliards de dollars, et la Chine a accordé 150 milliards de dollars de prêts à des pays de l’OCS. Les importations et exportations de la zone de démonstration économique et commerciale de Qingdao vers les pays de l’OCS ont atteint 21,34 milliards de dollars au cours de ses six années d’existence, soit une croissance annuelle de 77 %. Le niveau de facilitation des échanges entre la Chine et les autres États membres s’est considérablement amélioré, et le « SCO Express », un train de ligne Chine-Europe, sert de liaison efficace et apporte une grande variété de marchandises et d’opportunités commerciales aux pays situés le long de l’itinéraire.

Dans le domaine de la santé, l’OCS a amélioré considérablement la collaboration entre les pays membres. Sur l’initiative de la Chine, des rencontres en matière de coopération médicale ont eu lieu et ont produit des résultats significatifs. La Chine a organisé le Forum de la médecine traditionnelle de l’OCS, la Conférence de l’OCS sur la coopération et le développement pharmaceutiques, et la Tournée internationale de la santé de l’OCS. Autant de rencontres qui ont insufflé une énergie nouvelle dans la gouvernance mondiale de la santé, de la biosécurité et de la médecine traditionnelle.

La coopération dans le secteur des sciences humaines brille également par son exemplarité au regard des flux d’échanges entre les jeunes des pays membres de l’OCS. De nos jours, près de dix mécanismes de réunion au niveau ministériel tissent des liens et suscitent de l’enthousiasme chez les jeunes. Plus de 800 millions de jeunes vivent dans la région de l’OCS, et ils constituent une force importante pour le développement et le progrès de toute la région. Depuis sa création, le Conseil de la jeunesse de l’OCS a organisé plus de 300 événements et favorisé la mise en œuvre d’un grand nombre de projets de coopération dans le domaine de la jeunesse. Ces activités significatives ont conduit à des échanges plus larges entre les jeunes des pays de l’OCS et ont permis à l’amitié de l’OCS de se raffermir dans la durée.

Plateforme d’échanges étroits, l’OCS a également mis l’accent sur la connectivité régionale afin de faciliter la libre circulation des biens et des personnes. À ce titre, le réseau de transport de l’OCS a été continuellement amélioré et la connectivité régionale est devenue une réalité. Un certain nombre de documents importants sur la coopération en matière de transport ont été adoptés afin d’assurer une circulation sans entraves des biens, des services et des capitaux, à améliorer la sécurité du transport de marchandises et de passagers. Avec l’expansion du réseau de transport Chine-Kazakhstan et le projet de route de la soie aérienne, l’OCS envisage de mettre en place un réseau de transport eurasien tridimensionnel, améliorant la qualité et renforçant l’élan de développement de l’organisation.

L’OCS, aux côtés d’autres organismes comme les BRICS, travaille inlassablement à ancrer le multilatéralisme à l’échelle mondiale. Elle contribue à favoriser une prise en compte des préoccupations des pays en développement et le respect des diverses civilisations et la poursuite du développement commun. Ce 24e Sommet de l’OCS dessinera encore de nouvelles perspectives de coopération axée sur la sauvegarde des intérêts communs et la culture de la paix.

Source: CGTN Français

(Photo : VCG)