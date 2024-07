Région du Sud-Ouest: Début des travaux pour une nouvelle unité d’exploitation de l’or

Le Burkina Faso avance dans sa quête d’industrialisation du secteur minier. Le jeudi 4 juillet 2024, une première pierre symbolique sera posée pour inaugurer une unité d’exploitation semi-mécanisée de l’or dans la commune de Midebdo, province du Noumbiel, région du Sud-Ouest. Ce projet, attendu avec impatience, est censé transformer le paysage économique local en générant environ 150 emplois directs et 350 emplois indirects.

Ce projet ambitieux est piloté par l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC). L’objectif est de permettre aux populations locales de participer activement à l’économie minière, tout en assurant une distribution équitable des richesses générées.

Ce projet promet de nombreux avantages. En plus de créer des emplois, il vise à renforcer le développement socioéconomique de la région. L’approche semi-mécanisée permet une exploitation plus efficace et sécurisée, limitant ainsi les risques pour les travailleurs et l’environnement.

La pose de cette première pierre marque le début d’une nouvelle ère pour Midebdo et ses environs. Les autorités locales, les représentants du gouvernement et les membres de la communauté se réuniront pour célébrer ce moment historique.

Le Burkina Faso, avec une production annuelle moyenne de 58 tonnes d’or, se classe parmi les cinq premiers producteurs d’or en Afrique, rivalisant avec des géants comme le Ghana, le Mali, l’Afrique du Sud et le Soudan. L’ajout de cette unité semi-mécanisée dans la commune de Midebdo est une étape cruciale pour maintenir et améliorer cette position enviable.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info

Source: communiqué de presse de la présidence du Faso