Décédé le 29 décembre 2022 à l’âge de 82 ans, Edson Arantes do Nascimento dit Pelé est immortalisé à travers une ‘’Journée du Roi Pelé’’. Instituée par le gouvernement brésilien, cette journée vise à rendre un hommage au triple vainqueur de la Coupe du monde avec la Seleçao (1958, 1962 et 1970) et sera célébrée le 19 novembre de chaque année. Une date qui, selon les autorités brésiliennes, correspond à son 1 000e but marqué en 1969.

Alassane KERE

Sidwaya.info